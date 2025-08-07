乃木坂46久保史緒里、東北出身メンバー矢田萌華＆佐藤璃果との共通点告白「愛が強すぎる」
【モデルプレス＝2025/08/07】乃木坂46の久保史緒里が、6日放送の「乃木坂46のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週水曜25時〜）に出演。宮城でのライブの舞台裏を明かした。
【写真】乃木坂46久保史緒里、気づかれなかった大胆ヘアカット
8月2日、3日に久保の出身地である宮城県で行われた「乃木坂46 真夏の全国ツアー2025」。これまで宮城ライブの際には祖母の家がある山形のスイカを送ってもらい差し入れていたという久保だが、今回は「うちの父が山形まで前日に車出して買いに行ってくれた」のだという。
さらにライブ当日の朝には久保の母親が「井上和ちゃん、ブルーベリー好きだよね。うち畑でブルーベリー育ててるから食べないかな？」と提案。「小川彩ちゃんトマト好きだよね〜？うちの畑で取れるんだけど、収穫してきたんだけどいるかな？」とも言い出し、久保は「それをジップロックに入れて『これは〜うちの畑で取れた〜』っていうのを説明して5期生の2人に渡して」という状況になったのだという。
すると今度はリハーサル中に母親から、おばが「ズッキーニを届けてくれたけど、吉田綾乃クリスティーちゃん、料理にいるかな〜？」とまたもや野菜絡みの連絡が。「私も嬉しくて。『絶対喜ぶよ！』とか言ってズッキーニを吉田と梅（梅澤美波）に配って」と、料理好きな吉田と梅澤に渡したと振り返った。
野菜や果物をメンバーに大盤振る舞いした形となった久保は「皆喜んでくれたから嬉しいんですよ」と満足そうに口に。しかし秋田出身の矢田萌華や岩手出身の佐藤璃果も、他のメンバーたちに地元・東北のお菓子について熱弁を振るっていたことを知ると、自身を含め「東北出身の3人とも（そういう傾向が）あるんですよ…」「愛が強すぎるゆえにおせっかいなのかなって」と認識。それゆえ「2日目はずっと黙ってました。ライブの裏でずっと黙ってた、言い過ぎてもダメだなって…」と最後は反省もしたのだとか。しかし「東北人としてやっぱ東北を好きになってもらえるっていうのは何よりの喜びで幸せだから」「東北の美味しいものはね、無限にありますから！」とまたもや熱く語っていた。（modelpress編集部）
