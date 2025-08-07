渡辺美奈代、手作り“イタリアン風”夜ごはん披露「食べてみたい」「お店出してほしい」の声
【モデルプレス＝2025/08/07】歌手でタレントの渡辺美奈代が6日、オフィシャルブログを更新。トマトソースパスタを中心とした“イタリアン風”夜ごはんを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
【写真】渡辺美奈代、イタリアン風夜ごはんのメイン料理
渡辺は「夕食の準備」と題してブログを更新。「今日はトマトソースパスタ」とつづり、ベーコンや玉ねぎなど炒め、トマトソースでじっくり煮込む様子を複数枚の調理工程写真とともに紹介した。
続く「夜ごはん」と題したブログでは、大きめの鍋にたっぷり盛りつけられたメインのトマトパスタに加え、色鮮やかなコーンスープ、ゆで卵やレタス、赤パプリカ、シイタケなどの彩り鮮やかな具だくさんのサラダを披露。「ご馳走様でした」とシンプルながら手の込んだ夕食に満足気な様子を見せながら、ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「みんな大好きなトマトソースパスタですね」「美味しそう」「羨ましい」「夜ごはん楽しんでますね」「一生に一度でいいから食べてみたい」「お店出してほしい」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
