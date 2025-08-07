Ê¡¸¶ÍÚ¡¡²Ö³¡¡¦Ã¯Âµ¤ò¹¥±é¡Ö°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡×¡ÚÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡NHK¤Ç¹¥É¾ÊüÁ÷Ãæ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡£¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤ÎÇÈÍðËü¾æ¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¤Ï¡¢²÷Ä´¤Ë¿Ê¹ÔÃæ¡£8·î3ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè29²ó¡Ö¹¾¸ÍÀ¸ÄÕ²°µØÆ¤¡Ê¤¨¤É¤¦¤Þ¤ì¤Ä¤¿¤ä¤Î¤¢¤À¤¦¤Á¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤äËÌÈøÀ¯±é¡ã»³ÅìµþÅÁ¡ä¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¡Ë¤¿¤Á¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿²«É½»æ¡Ø¹¾¸ÍÀ¸±ðµ¤³ò¾Æ¡Ê¤¨¤É¤¦¤Þ¤ì¤¦¤ï¤¤Î¤«¤Ð¤ä¤¡Ë¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ºÇ°¦¤ÎÅÄ¾Â°ÕÃÎ¡ÊµÜÂôÉ¹µû¡Ë¤òË´¤¯¤·¡¢Èá¤·¤ß¤ËÄÀ¤à²Ö³¡¡¦Ã¯Âµ¤¬¾Ð´é¤ò¼è¤êÌá¤¹ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤ÇÃ¯Âµ¤ò¹¥±é¤¹¤ëÊ¡¸¶ÍÚ¤¬¡¢¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ý¿§¤Ã¤Ý¤µ¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤·¤¿¤¿¤«¤ÊÃ¯Âµ²Ö³¡¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊ¡¸¶¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹¤è¤¦¤ÊÌò¤Ç¤¹¡£±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¼ê±þ¤¨¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë²Ö³¡Ìò¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢ÉÔ°Â¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£½êºî»ØÆ³¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¡Ö¼ó¤ò·¹¤²¡¢¶»¤ò¾¯¤·Á°¤Ë½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¸«¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¿§¤Ã¤Ý¤µ¤¬½Ð¤ë¡×¤È»Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤½¤³¤«¤é¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊüÁ÷¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¡¢ÀèÀ¸¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ò¾¯¤·ÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢°õ¾Ý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¡¢¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤»¤ê¤Õ¤Î¥Æ¥ó¥Ý´¶¤ä´Ö¤Î¼è¤êÊý¤â¡¢±é½Ð¤Ï¤¸¤á³§¤µ¤ó¤ÈÁêÃÌ¤Î¾å¡¢»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÝÃ¯Âµ¤Î¤·¤¿¤¿¤«¤µ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¾å¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡Ã¯Âµ¤Ï¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤·Êý¤ä¸«¤»Êý¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢ÌÜÀþ¤äÉ½¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÂæËÜ¤ËºÙ¤«¤¯½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¤¿¤«¤µ¤äÌî¿´Åª¤ÊÉôÊ¬¤òÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤é¡Ä¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÝÊ¡¸¶¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨¤ëÃ¯Âµ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Å·¿¿¤é¤ó¤Þ¤ó¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¡¢¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤º¡¢¼å¤ß¤ò¸«¤»¤º¤ËÀ¸¤¤ë»Ñ¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£¤Þ¤Ç¶ìÏ«¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿Ê¬¡¢¸¤¯·×»»¹â¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Ñ¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¤Ê¤È¡£°ÕÃÎ¤µ¤ó¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤âÀÑ¶ËÅª¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¯¤¸¤±¤º¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤â¡¢¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡ÝÂç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡¢¤·¤«¤â½é¤á¤Æ¤Î»þÂå·à¤Ç²Ö³¡¤ò±é¤¸¤ëÎ¢¤Ë¤Ï¡¢ÁêÅö¤ÊÅØÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê½àÈ÷¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¡²Ö³¡ÆÃÍ¤Î¼´¤Î¤Ö¤ì¤Ê¤¤¶»¤ò»È¤Ã¤¿Æ°¤¤ò¤ª·Î¸Å¤Ç½¬¤¤¡¢»²¹Í¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤äÆ°²è¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¸¦µæ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Æ¬¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤¦Æ°¤±¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢±ÇÁü¤Ç¸«¤ë¤È¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶ìÏ«¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÀèÀ¸¤Ë·«¤êÊÖ¤·¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤âÊâ¤Êý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤·¤ã¤¬¤ßÊý¤äÎ©¤ÁÊý¡¢ÏÃ¤¹¤È¤¤ÎÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤É¡¢½À¤é¤«¤¯¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¸«¤¨¤ëÆ°ºî¤ò¿´¤¬¤±¡¢¸½¾ì¤Ç¤âËÜÈÖÄ¾Á°¤Þ¤ÇÎý½¬¤·¡¢¼ýÏ¿¤ËÎ×¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÝÅØÎÏ¤Î¤«¤¤¤â¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê²Ö³¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃ¯Âµ¤ÈÁê»×Áê°¦¤Î´Ø·¸¤À¤Ã¤¿ÅÄ¾Â°ÕÃÎÌò¤ÎµÜÂôÉ¹µû¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡¡µÜÂô¤µ¤ó¤È¤ÏÆóÅÙÌÜ¤Î¶¦±é¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°²ó¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÏÃ¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤È¤ªÏÃ¤·¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤âÊ·°Ïµ¤¤¬½À¤é¤«¤¯¡¢²º¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤ª¼Çµï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¼ýÏ¿¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡ÝÃ¯Âµ¤ÈÅÄ¾Â°ÕÃÎ¤ÎÎøÌÏÍÍ¤â¡¢¤È¤Æ¤â¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ÕÃÎ¤µ¤ó¤È¤Î¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¤¹¤Æ¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢2¿Í¤¬¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤é¡Ä¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¼ýÏ¿¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½é¤á¤Æ°ÕÃÎ¤µ¤ó¤ËÉ¨Ëí¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¡ÊÂè25²ó¡Ö³¥¤Î±«¹ß¤ëÆüËÜ¶¶¡×¡Ë¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¤È¤¤Ï¡¢Ã¯Âµ¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÕÃÎ¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤òÃÎ¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¿¼¤¤°¦¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÝÃ¯Âµ¤ÎºÇ°¦¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿°ÕÃÎ¤Ï¡¢Âè28²ó¤ÇÈá·àÅª¤ÊºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£°ÕÃÎ¤Î»à¤ò¡¢Ã¯Âµ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¾×·â¤¬Âç¤¤¯¡¢ÄÕ½Å¤¬µß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÄÕ½Å¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¡¢²¿¤«¤¢¤ì¤Ð½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢Ã¯Âµ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï·»¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£Âè29²ó¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ½õ¤±¤¿¤¤¡£Ã¯Âµ¤Î¾Ð´é¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÄÕ½Å¤Î»×¤¤¤¬¡¢¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ã¯Âµ¤â¾Ð´é¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý¤½¤ó¤ÊÄÕ½Å¤ò±é¤¸¤ë²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡²£ÉÍ¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÃ¯Âµ¤ÈÄÕ½Å¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢·»¤Î¤è¤¦¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡£Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢»ä¤¬¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»¡¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¡¢¶ÛÄ¥¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª¼Çµï¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤«¤é¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£²£ÉÍ¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤ª¼Çµï¤ËÎ×¤á¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÝÃ¯Âµ¤Î¿ÍÀ¸¤ò¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¤¤¿¿¹²¼²Â»Ò¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¿¹²¼¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª°ì¿Í°ì¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¼¤¤°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿¹²¼¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ã¯Âµ¤Ë¤â¿¹²¼¤µ¤ó¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éËè²ó¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¹¤Æ¤¡×¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¡¢¤É¤ó¤É¤ó°¦¾ð¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏÅª¤Ê½÷À¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý¤È¤³¤í¤Ç¡¢Âè29²ó¤Ç¤Ï¡Ø¹¾¸ÍÀ¸±ðµ¤³ò¾Æ¡Ê¤¨¤É¤¦¤Þ¤ì¤¦¤ï¤¤Î¤«¤Ð¤ä¤¡Ë¡Ù¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯·àÃæ·à¤Ç¡¢Ã¯Âµ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²Ö³¡¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡·àÃæ·à¤Ç±é¤¸¤¿ÉâÌ¾¤Ï¡¢Ã¯Âµ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¯¡¼¥ë¤Ê½÷À¤Ç¡¢½êºî¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢Æ°¤Êý¤ò1¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢±é½Ð¤ÎÊý¤ä½êºî»ØÆ³¤ÎÀèÀ¸¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤«¤Ã¤³¤è¤¯¸«¤¨¤ë»ÅÁð¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤È°Û¤Ê¤ê¡¢À¤³¦´Ñ¤â¥Ý¥Ã¥×¤Ëºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡ÝÃ¯Âµ¤Ï¡¢Ê¡¸¶¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¶ÃÏ¤È¤¤¤¨¤ëÌò¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡°ÊÁ°¤«¤é»þÂå·à¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÇ°´ê¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤¹¤Æ¤¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢ÀèÀ¸Êý¤Î¤´»ØÆ³¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¼ýÏ¿¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÊÙ¶¯¤ò½Å¤Í¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡¢¿·¤¿¤Ê°ÕÍß¤â²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¿°æ¾å·ò°ì¡Ë