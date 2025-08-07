札幌市のドラッグストアの駐車場で８月６日、車が爆発し男女２人がけがをした事故で、車内にあったスプレー缶から出たガスに、何らかの原因で引火して爆発したことが新たにわかりました。



６日、駐車場で起きた爆発事故。



車の屋根の部分がめくれ上がるなど、衝撃の大きさがうかがえます。



この車内から見つかったのが―



（百瀬記者）「車の前には冷却スプレーと書かれたスプレー缶が置いてあります」





爆発の原因が徐々にみえてきました。札幌市中央区南８条西２３丁目のドラッグストアの駐車場で、６日午後１時ごろ、停車中の乗用車が爆発しました。爆発した車には当時、４０代の男性が乗車していて、男性はけがをして病院に搬送されました。意識はあるということです。また、隣の車に乗車していた３０代の女性も軽傷を負い、病院に搬送されました。

通報からおよそ１時間―



消防の職員の手元には３本のスプレー缶が。



じつは爆発した瞬間の映像にも、中身が噴射したスプレー缶が映っていました。



消防によりますとその後の調査で、車内にあったスプレー缶から出たガスに、何らかの原因で引火して爆発したことが新たにわかりました。



警察と消防は、ガスに引火した火元を引き続き調べています。



今回見つかったスプレー缶は、どのようなものなのでしょうか。



（鷲見記者）「現場で発見されたものと、同じスプレー缶を用意しました。注意書きには、車の中などの狭い場所で使用しないよう書かれているほか、自動車内など温度が上がる場所では置かないよう書かれています」



スプレー缶のガスに引火した爆発事故は、ほかにも。



２０１８年、札幌市豊平区の店舗で起きた爆発事故では、可燃性ガスの入った消臭スプレーのガスに引火し、４４人がけがをしたほか、８棟の建物が損壊しました。



室内でスプレーを大量に使用したことが原因でした。



さらに広島県では、閉め切った車内で冷却スプレーを使った男性が、その後ライターでタバコに火をつけようとしたところ、爆発しました。



スプレー缶の取り扱いについて、消防も注意を呼びかけています。



（札幌市消防局予防部予防課 高瀬一憲さん）「スプレー缶の威力は強くて、１本でも、（今回爆発した車）あのようになる可能性はあります。可燃性ガスが（密室に）たまることによって、小さな火種でも引火する可能性があるので、十分に換気を行ってください」



一瞬で大きな被害をもたらす爆発事故。



スプレー缶の正しい使い方と保管方法を確認することが大切です。

スプレー缶を使用する際の注意点について、札幌市消防局はー



・窓を開けて換気をした上で使用したり、屋外で使用する



・火気や炎の近くで使用しないこと



・高温になる場所で保管しないなどと呼び掛けています。



これらの注意点はスプレー缶の裏にも書かれているので、確認したうえで安全に使うようにしてください。