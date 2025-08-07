¤ªËß´ü´Ö¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Î±¿Å¾¡¡8Æü¡Á13Æü¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¡¡´·¤ì¤Ê¤¤±¿Å¾¤ËÃí°Õ
ÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¤Ï¡Ö2025Ç¯¤Î¤ªËß´ü´Ö(8·î8Æü(¶â)¡Á18Æü(·î))¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Ø¤Îµ¤¾Ý±Æ¶ÁÍ½Â¬¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£8Æü(¶â)¤«¤é11Æü(·î)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¶å½£¤«¤é´ØÅì¤òÃæ¿´¤ËÂç±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢±è´ßÉô¤òÃæ¿´¤ËÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£12Æü(²Ð)¤«¤é13Æü(¿å)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢ËÌÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ªËß´ü´ÖÃæ¤Ë¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªËß´ü´ÖÃæ¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Ø¤Îµ¤¾Ý±Æ¶ÁÍ½Â¬
ÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¤ªËß´ü´ÖÃæ¤ÎÅ·¸õ¤Ë¤è¤ë¹âÂ®Æ»Ï©¤Ø¤Îµ¤¾Ý±Æ¶ÁÍ½Â¬¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀÆü8Æü(¶â)¤Ï¡¢µ¤°µ¤ÎÃ«¤ä¾å¶õ¤Î´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÌÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤Ë¤«¤±¤Æ¶ÉÃÏÅª¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ Ã»»þ´Ö¤Ë±«¤¬¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ì»þÅª¤Ë»ë³¦ÉÔÎÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ»Ï©¤¬³ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤·¤Æ¿µ½Å¤Ê±¿Å¾¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿8Æü(¶â)¤«¤é11Æü(·î)¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÄäÂÚÁ°Àþ¤¬ËÜ½£ÉÕ¶á¤Ë¤«¤«¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢8Æü(¶â)¤«¤é9Æü(ÅÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¶å½£ÉÕ¶á¤òÃæ¿´¤Ë¡¢10Æü(Æü)¤«¤é11Æü(·î)¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÁ°Àþ¤¬ËÌ¾å¤·¶áµ¦¤«¤éÅì³¤¡¢´ØÅì¤òÃæ¿´¤ËÂç±«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±è´ßÉô¤òÃæ¿´¤ËÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
3Ï¢µÙ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È½Å¤Ê¤ê¡¢¼Ö¤òÍøÍÑ¤·¤Æ³°½Ð¤¹¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸òÄÌÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢±«¤ÎÃæ¤Ç¤Î±¿Å¾¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤è¤ê¤â»ö¸Î¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£±¿Å¾Ãæ¤Ë±«¤äÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò´Ë¤á¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢½ÐÈ¯¤ÎÁ°¤Ë¤ÏºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ä¸òÄÌ¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤Î¸å¡¢12Æü(²Ð)¤«¤é13Æü(¿å)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢Á°Àþ¤¬ËÌ¾å¤·¡¢ËÌÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¶¯¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
14Æü(ÌÚ)°Ê¹ß¤Ï±«¤äÉ÷¤Ë¤è¤ëÆ»Ï©¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÅìÆüËÜ¤ÎÆâÎ¦Éô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¶ÉÃÏÅª¤ÊÍë±«¤äÆÍÉ÷¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÁö¹ÔÃæ¤Ë¶ÉÃÏÅª¤ÊÂç±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢½½Ê¬¤ËÂ®ÅÙ¤òÍî¤È¤·¤Æ°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ä¤Ä¡¢ºÇ´ó¤ê¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤ä¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤ËÈòÆñ¤·¡¢±«µÓ¤¬¼å¤Þ¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ªËß´ü´ÖÃæ¤âºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾õ¶·¤Ë¤³¤Þ¤á¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤¿°ÜÆ°¤äµ¢¾Ê¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Î¶¯É÷¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤ËÆÃ¤ËÃí°Õ
8Æü(¶â)¤«¤é11Æü(·î)¤Î¶å½£¤«¤é´ØÅì¤Ç¤Ï¡¢±è´ßÉô¤òÃæ¿´¤ËÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶¯É÷¤Ë¤è¤ë¼Ö¤Î²£³ê¤ê¤ËÃí°Õ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¡Ö¶¶¤Î¾å¡×¡Ö³¤´ß±è¤¤¡×¤Ç¤Ï¼þ°Ï¤Ë¼×¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²£É÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö¥È¥ó¥Í¥ë¤Î½ÐÆþ¤ê¸ý¡×¤Ç¤ÏµÞ¤Ë²£É÷¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ë½É÷¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢±¿Å¾¤ò¹µ¤¨¤ë¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤Ã¤Æ±¿Å¾¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ëü¤¬°ì²£É÷¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¹²¤Æ¤Æ¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÀÚ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
±«¤ÎÆü¤Î±¿Å¾Ãí°Õ¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ ¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤·¤Æ¡¢½½Ê¬¤Ê¼Ö´Öµ÷Î¥¤ò
±«¤ÇÏ©ÌÌ¤¬Ç¨¤ì¤ë¤È¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤¬Íø¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ó¤À»þ¤ä¥«¡¼¥Ö¤¹¤ë¤È¤¤Ë¥¿¥¤¥ä¤¬³ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±«¤Ë¤è¤ëÂ®ÅÙÀ©¸Â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤·¡¢Á°Êý¤Î¼Ö¤È¤Î¼Ö´Öµ÷Î¥¤Ï½½Ê¬¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ Ãë´Ö¤Ç¤â¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤òÅÀÅô¤¹¤ë
±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆü¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤ËÀä¤¨¤º±«Î³¤¬Íî¤Á¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢»ë³¦ÉÔÎÉ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¢¤ëÄøÅÙ±«Î³¤ò¼è¤ê½ü¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇÓ¿å¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÂç±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÏÁ°Êý¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Âç·¿¼Ö¤ÎÄ·¤Í¾å¤²¤ë¿å¤·¤Ö¤¤Ë»ë³¦¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æüº¹¤·¤¬¾¯¤Ê¤¤Ê¬¡¢¼þ°Ï¤¬°Å¤¯¡¢¸«ÄÌ¤·¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢°Å¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤éÃë´Ö¤Ç¤â¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤òÅÀÅô¤µ¤»¡¢Â¾¤Î¼Ö¤Ë¼«¼Ö¤ÎÂ¸ºß¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ Æü¤´¤í¤«¤é¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬ÂçÀÚ
¹âÂ®Æ»Ï©¤ò±¿Å¾¤¹¤ëÁ°¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤Ï½½Ê¬¤«¡¢¥¿¥¤¥ä¤Î¶õµ¤°µ¤ÏÅ¬Åö¤«¡¢¥¿¥¤¥ä¤Î¹Â¤Î¿¼¤µ¤Ï½½Ê¬¤«¤Ê¤É¡¢ÅÀ¸¡¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤Î¿¡¤¥¹¥¸¤ä¿¡¤¥à¥é¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤ò¸ò´¹¤·¡¢±«¤ÎÆü¤Î±¿Å¾¤ËÈ÷¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£