陸渾湖国家湿地公園で抱卵中のコサギ。（鄭州＝新華社配信／石亜博）

【新華社鄭州8月7日】中国河南省洛陽市嵩県の陸渾湖国家湿地公園でこのほど、ボランティアチームが人工巣の交換作業を行った。

チームのリーダーを務める党政強（とう・せいきょう）さんによると、毎年4月から6月は鳥の繁殖期。ふ化したひなが成長するまで2カ月ほど待ち、8月から10月末にかけて巣の点検と補充するという。

陸渾湖国家湿地公園は、渡り鳥の移動ルート上の重要な中継地と越冬地になっており、黄河流域の生態保全の重要な構成要素でもある。園内には現在、270種を超える鳥類が観察されている。国家重点保護野生動物に指定されている希少な鳥も少なくない。

陸渾湖国家湿地公園で、送電鉄塔のそばの木に人工の鳥の巣を設置するボランティアチームのメンバー。（鄭州＝新華社配信／石亜博）

送電大手、国家電網傘下の国網嵩県供電と嵩県共産党委員会宣伝部は2024年、県林業局など9部署と共同でボランティアチームを設立した。チームは、鳥類の主な活動地域を定期的に巡回するほか、鳥類保護に関するパンフレットの配布や、希少な渡り鳥に関する解説などの活動を通じて、人々に渡り鳥とその生息地を保護するよう呼びかけている。

同公園の送電鉄塔にはこれまでに人工巣139個が設置された。いずれも安全な場所に設置され、より多くの希少な鳥たちに安心なすみかを提供している。（記者/李文哲）

嵩県で市民に野生動植物の保護を呼びかけるボランティア。（鄭州＝新華社配信／石亜博）