²Æ¤Î³¤³°Î¹¹Ô¤ò¹µ¤¨¤Æ¶»¤òÌö¤é¤»¤ë°ìÊý¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¤Î¤¬¡Ö¤ª¶â¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ÖÁí³Û¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¡©¡×¡Ö¸½¶â¤Ï¤¤¤¯¤éÉ¬Í×¡©¡×¡ÖÎ¾ÂØ¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤ë¤Î¤¬¤ªÆÀ¡©¡×¡Ö¥«¡¼¥É¤Î¼ê¿ôÎÁ¤Ï¡©¡×¡Ö¥«¡¼¥É¤Ï°ÂÁ´¡©¡×¡Ä¡Ä¹Í¤¨»Ï¤á¤ë¤È¥¥ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥ó¥¯¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¡×¤ÇÆ¯¤¯³¤³°Î¹¹Ô¹¥¤¤Î¶ä¹Ô°÷¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¡Ö³¤³°Î¹¹ÔÃæ¤Î¤ª¶â¤Î¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦ºÂÃÌ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÃÂê¤ÎÃæ¿´¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤Î·èºÑ¤ËÄ¶Àä¶¯¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖRevolut¡×¤È¡¢ºÇ¶áÂÔË¾¤Î¥ê¥¢¥ë¥«¡¼¥É¤âÈ¯¹Ô¤·¤¿¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¡×¥Ç¥Ó¥Ã¥È¡£¤³¤Î2Ëç¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢ºÇ¶¯¤Î³¤³°Î¹¹Ô½Ñ¤È¤Ï¡©
»ä¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸½Âå¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê³¤³°Î¹¹Ô¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦³¤³°Î¹¹Ô¤¬¹¥¤¤ÊÊý
¡¦³¤³°½ÐÄ¥¤¬Â¿¤¤Êý
¡¦¤ªÆÀ¡¢¿È·Ú¡¢°Â¿´¤Ê³¤³°¥¹¥Þ¡¼¥ÈÎ¹¤ò¤·¤¿¤¤Êý
¤³¤Îµ»ö¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¥á¥ó¥Ð¡¼
¡¦°ËÅì¡§¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡£¿·º§Î¹¹Ô¤Ç¥¤¥®¥ê¥¹¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ø¡£7Çñ8Æü¤Ç¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤òËþµÊ¡£
¡¦ÃÝÆâ¡§¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡£¥Õ¥©¥È¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ø¡£5Çñ7Æü¤ÎÎ¹¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¦¿·ÅÄ¡§BaaS»ö¶ÈÉô¡£Èà½÷¤ÎÃÂÀ¸ÆüÎ¹¹Ô¤ÇÂæÏÑ¤È´Ú¹ñ¤Ø¡£°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤ÎÊÑÆ°¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿¡£
¡¦»Ô¸¶¡ÊÊ¹¤¼ê¡¦É®¼Ô¡Ë¡§CXO¥ª¥Õ¥£¥¹¡£¥¢¥¸¥¢¹¥¤¤Ç¡¢Ä¾¶á¤ÏÍ§¿Í¤ÈÂæÏÑÎ¹¹Ô¤Ø¡£Revolut¤ÎÊØÍø¤µ¤ò¼ÒÆâ¤Ç¹Êó³èÆ°Ãæ¡£
Æ³ÆþÊÔ¡§³¤³°Î¹¹Ô¤Î¡Ö¤ª¶â¤ÎÇº¤ß¡×¤¢¤ë¤¢¤ë¡ªÎ¾ÂØ¡¢¼ê¿ôÎÁ¡¢³ä¤ê´ª¡Ä¡Ä¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ºÇÔÃÌ¤Ï¡©
³¤³°Î¹¹Ô¤Î·×²è¤Ï¿´Ìö¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÏ¹ÒÀè¤Ç¤Î¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤ÏÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ëÌäÂê¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢³¤³°Î¹¹Ô¹¥¤¤Ê¶ä¹Ô°÷¤¿¤Á¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¡Ö¤ª¶â¤ÎÇº¤ß¡×¤ò¸ì¤ëºÂÃÌ²ñ¤ò³«ºÅ¡£¤³¤Îµ»ö¤òÆÉ¤á¤Ð¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤ï¤«¤ë¡ª¡×¤È¶¦´¶¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÎ¹¤Î»×¤¤½Ð¤«¤é¡ª¹Ô¤Àè¤âÌÜÅª¤âÍÍ¡¹¤Ê¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³ÃÌ
¤Þ¤º¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤Î¡ÖºÇ¶á¤Î³¤³°Î¹¹Ô¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÝÆâ¡§°ìºòÇ¯ÆþÀÒ¤·¤¿ºÊ¤È¡¢¥Õ¥©¥È¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ø5Çñ7Æü¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£·ëº§¼°¤Ï¤·¤Ê¤¤Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤»¤á¤Æ¼Ì¿¿¤À¤±¤Ç¤â¤È¡£¡Ê¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¤Ç¡Ö¥Õ¥©¥È¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¡×Box¤òºî¤Ã¤Æ¡Ë´èÄ¥¤Ã¤ÆÈñÍÑ¤òÇ±½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¿·ÅÄ¡§6·îËö¤ËÈà½÷¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ÈµÇ°Æü½Ë¤¤¤ÇÂæÏÑ¤Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ë²Ú¤ÊÎ¹¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±ß°Â¤Ç°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë°¤¯¡Ä¡Ä¡£¤É¤³¤ÇÀáÌó¤¹¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ÎÎ¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°ËÅì¡§»ä¤â¿·º§Î¹¹Ô¤ÇÀè·î¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤ò7Çñ8Æü¤Ç¼þÍ·¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ï1Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¼Â¸½¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
»Ô¸¶¡§»ä¤â¿·ÅÄ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤¯ÂæÏÑ¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Í§¿Í¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¤äRevolut¤Î»È¤¤Êý¤òÅÁ¼ø¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÎ¹¤Ç¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¥È¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¡¢µÇ°ÆüÎ¹¹Ô¡¢¼þÍ·Î¹¹Ô¤È¡¢¹Ô¤Àè¤âÌÜÅª¤âÍÍ¡¹¡£
³Ú¤·¤¤»×¤¤½ÐÏÃ¤Ç¾ì¤¬²¹¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ËÜÂê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤ª¶â¤ÎÇº¤ß¡×¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
À¤Âå¤Ç°ã¤¦¡©³¤³°Î¹¹Ô¤Î¡Ö¸½¶â¡×¡Ö¥«¡¼¥É¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼ºÇÔÃÌ
»Ô¸¶¡§³§¤µ¤ó¤ÏÀÎ¤Î·Ð¸³¤â´Þ¤á¤Æ¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤Ç¤ª¶â¤Ëº¤¤Ã¤¿¡¢ÌÌÅÝ¤À¤Ã¤¿¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¿·ÅÄ¡§ËÍ¤ÏÂç³Ø1Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¡¢¡Ö³°²ßÂÐ±þ¤Î¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«¡¼¥É¤ò»È¤¨¤Ð¤ªÆÀ¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢Î¹¹ÔÃæ¤º¤Ã¤È»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âµ¢¹ñ¸å¤Ë¥ì¡¼¥È¤ò·×»»¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¼ÂºÝ¤ÎÍøÍÑ³Û¤Ë¤¹¤´¤¤¼ê¿ôÎÁ¤¬¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ä¡Ä¡£³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆÃ¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¡£¤½¤Î²ù¤·¤µ¤«¤é¡¢³¤³°¤Ç¤Î¤ª¶â¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ì¸«¡¢¤ªÆÀ¤Ë¸«¤¨¤ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤³°¤Ç¤Î·èºÑ¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¼ê¿ôÎÁ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö±£¤ì¥³¥¹¥È¡×¤¬¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï»öÁ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤ÇÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃÝÆâ¡§ºòÇ¯¡¢¥á¥¥·¥³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢¥¨¥ê¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥«¡¼¥É¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤ªÅ¹¤âÂ¿¤¯¤Æ¡£ËÍ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¸½¶â¤ò»ý¤ÁÊâ¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ªÅ¹¤Ç¡Ö¤½¤³¤ÎATM¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¡ª¡×¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Revolut¤Î¥ê¥¢¥ë¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Æ½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Þ¥Û°ì¤Ä¤Ç²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¡¢¿·¤¿¤ÊÇº¤ß¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤Ç¡¢¸½¶âÇÉ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇº¤ß¤â¡£
°ËÅì¡§Âç³Ø¤ÎÂ´¶ÈÎ¹¹Ô¤Ç¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤¬¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ïº£¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÊØÍø¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ÙÊ§¤¤¤Ï¡Ö¸½¶â¡×¡£Í§¿Í¤È¤Î³ä¤ê´ª¤Ï¡¢Î¹¹ÔÃæ¤Ë¡Ö¸½ÃÏÄÌ²ß¡×¤Ç¤·¤¿¤ê¡¢µ¢¹ñ¸å¤Ë¡ÖÆüËÜ±ß¡×¤Ç¤·¤¿¤ê¡£¤³¤ì¤Ï¤È¤Æ¤âÌÌÅÝ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
³¤³°Î¹¹Ô¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë¡Ö³ä¤ê´ªÌäÂê¡×¡£¸½¶âÊ§¤¤¤À¤È¡¢ºÙ¤«¤¤·×»»¤¬ËÜÅö¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÎ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡ª¥¹¥Þ¥Û¤¬¤Ê¤¤»þÂå¤Î³¤³°»ö¾ð
ÆüËÜ¤ÇiPhone¤ÎÈ¯Çä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤¬2008Ç¯¡£º£¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ï¤µ¤é¤Ë¶ìÏ«¤â¡£
»Ô¸¶¡§Âç³Ø»þÂå¡¢½é¤á¤Æ¤Î³¤³°¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ø3½µ´Ö¼å¤ÎÎ¹¹Ô¤ò¤·¤¿º¢¤Ï¡¢¤Þ¤À¥¹¥Þ¥Û¤¬¤Ê¤¤»þÂå¡£»öÁ°¤ËGoogle¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤ªÅ¹¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤òÄ´¤Ù¤¿¤ê¡¢¸ý¥³¥ß¾ðÊó¤òÆÀ¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
Åö»þ¤Ï¥¹¥¥ß¥ó¥°¤ÎÉÔ°Â¤«¤é¥«¡¼¥É¤Ï¤Û¤Ü»È¤ï¤º¡¢¶õ¹Á¤ÇÎ¾ÂØ¤·¤¿¡Ö¸½¶â¡×¤ò¶²¤ë¶²¤ë»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ä¹â¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÉÔ°Â¤Ç¡£Î¾ÂØ½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢Ä¹¼Ø¤ÎÎó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥ì¡¼¥È¤¬°¤¯¤Æ¤â¡¢ÊÂ¤Ö¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÇÎ¾ÂØ¤·¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¥³¥¹¥Ñ¤â¥¿¥¤¥Ñ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
À¤Âå¤ä·èºÑÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö³¤³°¤Ç¤Î¤ª¶â¤ÎÇº¤ß¡×¤ÏÍÍ¡¹¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë²¿¤é¤«¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤ÊÇº¤ß¤ò¡¢ºÇ¿·¤Î¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼¡¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑ½Ñ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
Revolut¤Ï¿À¥¢¥×¥ê¡ª³¤³°Î¹¹Ô¤Î¡Ö¤ª¶â¤ÎÇº¤ß¡×¤ò²ò·è¤¹¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È³èÍÑ½Ñ
³Ú¤·¤¤³¤³°Î¹¹Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¾ÂØ¤Î¼ê´Ö¤ä¡¢¼ê¿ôÎÁ¤Î¹â¤µ¡¢³ä¤ê´ª¤ÎÌÌÅÝ¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¤ª¶â¤ÎÇº¤ß¡×¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖRevolut¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢Î¹¤ò²¿ÇÜ¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎºÂÃÌ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë³¤³°¤ÇRevolut¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¶ä¹Ô°÷¤¿¤Á¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¿À¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¼¡¡¹¤ÈÈô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊªÍýÅª¤Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤¬»È¤¤¤Å¤é¤¤¹ñ¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡ª¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥«¡¼¥É³èÍÑ½Ñ
¤Þ¤º¸ý²Ð¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÏ¹Ò·Ð¸³¤âËÉÙ¤Ê¿·ÅÄ¤µ¤ó¡£¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹²½¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤à¾å³¤¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
¿·ÅÄ¡§¸½ºß¡¢¾å³¤¤Ç¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê²°Âæ¤«¤é¹âµé¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉAlipay¤äWeChat Pay¤Ç¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï°ÊÁ°¡¢³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤ÏÍøÍÑ¤·¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤Ç¤â¡¢Alipay¤äWeChat Pay¤Ë¼«Ê¬¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ä¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤òÄ¾ÀÜÉ³ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤ÏÎ¹¹ÔÃæ¡¢Alipay¤äWeChat Pay·èºÑÍÑ¤Ë¡¢¡ÊRevolut¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¡Ë¿·¤·¤¯¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥«¡¼¥É¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢Alipay¤ÈWeChat Pay¤ËÉ³¤Å¤±¤ÆQR¥³¡¼¥É¡Ê¢¨¡Ë·èºÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¾®¤µ¤Ê²°Âæ¤Ê¤É¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤Çº¤¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¹¥¥ß¥ó¥°¤Î¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£¢¨QR¥³¡¼¥É¤Ïê¥Ç¥ó¥½¡¼¥¦¥§¡¼¥Ö¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
»ä¤ÏRevolut¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥é¥ó¡ÊÌµÎÁ²ñ°÷¡Ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»öÁ°¤ËRevolut¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢¼ê¿ôÎÁ¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤»þ´ÖÂÓ¤ËÆüËÜ±ß¤«¤éÃæ¹ñ¿ÍÌ±¸µ¤ËÎ¾ÂØ¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¡Ö°ÙÂØ¼ê¿ôÎÁ¡×¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊªÍýÅª¤Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡Ê¥ê¥¢¥ë¥«¡¼¥É¡Ë¤¬»È¤¤¤Å¤é¤¤¹ñ¤Ç¤â¡¢Revolut¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤È¤Æ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÎ¹¹Ô¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Revolut¤¬¡¢¿·¤¿¤ËÃæ¹ñ¿ÍÌ±¸µ¤ª¤è¤Ó¥Ù¥È¥Ê¥à¥É¥ó¤Î¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¤ÎÎ¾ÂØ¡¢ÊÝÍ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï2025Ç¯4·î23Æü¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤ËºÇÀèÃ¼¤Î³èÍÑ½Ñ¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼þÍ·Î¹¹Ô¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¡ª¼ê´Ö¤¤¤é¤º¤Î¡Ö³°²ß´ÖÎ¾ÂØ¡×
Â³¤¤¤Æ¡¢¿·º§Î¹¹Ô¤Ç¥¤¥®¥ê¥¹¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤ò¼þÍ·¤·¤¿°ËÅì¤µ¤ó¡£Èà½÷¤¬ºÇ¤âÊØÍø¤À¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÊ£¿ô¤ÎÄÌ²ß¡×¤ò°·¤¦Î¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤·¤¿¡£
°ËÅì¡§º£²ó¤ÎÎ¹¹Ô¤Ç¤Ï¡¢Revolut¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ë¥«¡¼¥É¡×¤Ï»È¤ï¤º¡¢¤Û¤Ü¡Ö¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥«¡¼¥É¡×¤À¤±¤Ç²á¤´¤»¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËÊØÍø¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Î¹¹Ô¤ÎÅÓÃæ¤Ç¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ø°ÜÆ°¤·¡¢¡Ö¥Ý¥ó¥É¡×¤«¤é¡Ö¥æ¡¼¥í¡×¤ØÎ¾ÂØ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢»È¤¦Ê¬¤À¤±¥Ý¥ó¥É¤«¤é¥æ¡¼¥í¤Ë¥µ¥Ã¤ÈÎ¾ÂØ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¤â¤ª¶â¤Î¿´ÇÛ¤¬°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£³°²ß¤«¤é³°²ß¤Ø¤â¡¢¼ê´Ö¤Ê¤¯Î¾ÂØ¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë´¶Æ°Åª¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¥Ý¥Á¤Ã¤ÇÀÁµá¡Ö³ä¤ê´ª¡×µ¡Ç½¤È¡¢°Â¿´¤Î¡Ö¥«¡¼¥É°ì»þ¥í¥Ã¥¯¡×µ¡Ç½
Í§¿Í¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤ÎÎ¹¹Ô¤ÇÊØÍø¤Ê¤Î¤¬¡Ö³ä¤ê´ª¡×µ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
ÃÝÆâ¡§±ü¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢ËÍ¤¬Revolut¤ÇÎ©¤ÆÂØ¤¨¤Æ¡¢¤¢¤È¤«¤é³ä¤ê´ªµ¡Ç½¤ÇÀ¶»»¤·¤Þ¤¹¡£ÈÑ¤ï¤·¤¤·×»»¤¬ÉÔÍ×¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤Ç¤¹¡£
»Ô¸¶¡§»ä¤âRevolut¤Î³ä¤ê´ªµ¡Ç½¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£Î¹¹ÔÃæ¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬Î©¤ÆÂØ¤¨¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìë¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤Ê¤¬¤é¡Öº£Æü¤É¤³¹Ô¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©²¿¿©¤Ù¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤È¡¢¥¢¥×¥ê¤Î¼è°úÍúÎò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ý¥Á¤Ã¤ÈÀÁµá¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÎÉ¤¤»þ´Ö¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¤Þ¤¿¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÌÌ¤Ç¤Î°Â¿´´¶¤âRevolut¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¡£Å°Äì¤·¤¿¥ê¥¹¥¯´ÉÍý½Ñ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿·ÅÄ¡§³¤³°¤Ç¤Ï¡¢Revolut¤ÏApple Pay¤Ç¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥«¡¼¥É¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç´ðËÜ¡¢¥ê¥¢¥ë¥«¡¼¥É¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥×¥ê¤«¤é¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤ÎÀßÄê¤ò¡Ö¥ª¥Õ¡ÊÌµ¸ú¡Ë¡×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿³¤³°ATM¤Ç¸½¶â¤ò°ú¤½Ð¤¹»þ°Ê³°¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¢¥×¥ê¤«¤éATM°ú¤½Ð¤·¤ÎÀßÄê¤ò¡Ö¥ª¥Õ¡ÊÌµ¸ú¡Ë¡×¤Ë¤·¤Æ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀßÄê¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò°ì»þÅª¤Ë»ß¤á¤ë°ì»þÍøÍÑÄä»ß¡ÊÅà·ë¡Ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Apple Pay¡¦Google Pay ™ ¡Ê¢¨¡Ë¤Ç¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÍøÍÑ¤Ç¤¤Ä¤Ä¡¢Ëü¤¬°ì¡¢¥ê¥¢¥ë¥«¡¼¥É¤òÊ¶¼º¡¦ÅðÆñ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤âÉÔÀµÍøÍÑ¤òËÉ»ß¤Ç¤¤Æ°Â¿´¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤«¤é¡¢Revolut¤¬Ã±¤Ê¤ë·èºÑ¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¶âÍ»¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤·¡¢Î¹¤½¤Î¤â¤Î¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¿À¥¢¥×¥ê¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Apple Pay ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤ÓÂ¾¤Î¹ñ¡¹¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Apple Inc. ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨Google Pay ¤Ï Google LLC ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¤Î½ÐÈÖ¡ª¥ê¥¢¥ë¥«¡¼¥ÉÅÐ¾ì¤Ç¹¤¬¤ë¡Ö¤ªÆÀ¡×¤È¡Ö°Â¿´¡×¤Î³èÍÑ½Ñ
Revolut¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¤µ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡Ê¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥Ç¥Ó¥Ã¥È¡Ë¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤ÎÂÎ¸³¤Ï¤µ¤é¤Ë²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢2025Ç¯5·î12Æü¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¥Ç¥Ó¥Ã¥È¡Ö¥ê¥¢¥ë¥«¡¼¥É¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥Ç¥Ó¥Ã¥È¡ÊApple Pay¡¦Google Pay·èºÑ¡Ë¤ÎÍøÊØÀ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
JCB¤ÎÍ¥ÂÔ¤¬»È¤¨¤ë¡ª¥ê¥¢¥ë¥«¡¼¥É¤¬Âó¤¯¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À
¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¹ñºÝ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡ÖJCB¡×¡£
ÆÃ¤Ë¥¢¥¸¥¢·÷¤Ç¤ÏJCB²ÃÌÁÅ¹¤¬Â¿¤¯¡¢ËÉÙ¤ÊÍ¥ÂÔÆÃÅµ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥Ç¥Ó¥Ã¥È¤Ç¤ÏÍøÍÑ¤·¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤³¤ì¤é¤ÎÆÃÅµ¤â¡¢¥ê¥¢¥ë¥«¡¼¥É¤¬¤¢¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È³èÍÑ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·ÅÄ¡§ÂæÏÑÎ¹¹ÔÃæ¤Î»þ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¹Ô¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤Ç¡¢¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÄó¼¨¤·¤ÆJCB¥«¡¼¥É¤Ç»ÙÊ§¤¦¤È¡¢ÍøÍÑÂå¶â¤«¤é10%°ú¤¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÍ¥ÂÔ¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»þ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¥Ç¥Ó¥Ã¥È¡Ö¥ê¥¢¥ë¥«¡¼¥É¡×¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤ëÁ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¡¤Î³¤³°Î¹¹Ô¤«¤é¤Ï¡¢ÀäÂÐ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥ê¥¢¥ë¥«¡¼¥É¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤ªÆÀ¤ÊÆÃÅµ¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
Revolut¥«¡¼¥É¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¥Ç¥Ó¥Ã¥È¡Ö¥ê¥¢¥ë¥«¡¼¥É¡×¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤ò¤â¤Ã¤È¡Ö¤ªÆÀ¡×¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÅÏ¹ÒÁ°¤Ë¤Ï¡¢ÅÏ¹Ò¤¹¤ë¹ñ¤ÎJCBÍ¥ÂÔ¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥ê¥¢¥ë¥«¡¼¥É¡Ö2Ëç»ý¤Á¡×¤¬ÀäÂÐÅª¤Ê°Â¿´´¶¤òÀ¸¤à
³¤³°Î¹¹ÔÃæ¤Ë¡Ö¥«¡¼¥É¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¼«¿È¤â¡¢²áµî¤Ë³¤³°Î¹¹Ô¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¸¶¡§ÀÎ¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÆüµ¢¤ê¤À¤«¤é¡×¤È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É1Ëç¤À¤±¤Ç³¤³°Î¹¹Ô¤ò´º¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Êº£¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¸½ÃÏ¤ËÃå¤¤¤¿ÅÓÃ¼¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥É·èºÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ATM¤Ç¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥ó¥°¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖµÍ¤ó¤À¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ªºâÉÛ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿ôÀé±ß¤ÎÆüËÜ±ß¤ò¸½ÃÏÄÌ²ß¤ËÎ¾ÂØ¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«°ìÆü¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¡Ö¥«¡¼¥ÉÊ£¿ô»ý¤Á¤¬¥Þ¥¹¥È¡×¤Ç¤¹¡ÊÌÔ¾Ê¡Ë¡£
1Ëç¤Î¥«¡¼¥É¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³¤³°Î¹¹ÔÃæ¤Ë¥«¡¼¥É¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³ÃÌ¤Ï¤è¤¯Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¡Ö¥«¡¼¥ÉÊÝÍ¼Ô¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¡×¤¬ºîÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÔÀµÍøÍÑ¸¡ÃÎ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ëÍøÍÑÄä»ß¤ä¡¢°Å¾ÚÈÖ¹æ¤ÎÆþÎÏ¥ß¥¹¡¢ÍøÍÑ¸ÂÅÙ³Û¤ÎÄ¶²á¤Ê¤ÉÍýÍ³¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤Ç¤Ï¡¢¡ÖVISA¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎRevolut¡×¤È¡ÖJCB¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¡×¡¢¤³¤Î¹ñºÝ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬°Û¤Ê¤ë¥«¡¼¥É¤ò2Ëç»ý¤Á¤¹¤ì¤Ð¡ÊÍýÁÛ¤Ï2Ëç»ý¤Á°Ê¾å¡ª¡Ë¡¢ÊÒÊý¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤â¤¦ÊÒÊý¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÀäÂÐÅª¤Ê°Â¿´´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ç¤â¡ÖÂ¨»þ¥Á¥ã¡¼¥¸¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è
¤µ¤é¤Ë¡¢°ËÅì¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢Revolut¤È¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¤ÎÏ¢·È¥×¥ì¡¼¤È¤â¸À¤¨¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÅì¡§¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿»þ¡¢¥á¥Ë¥å¡¼É½¤ËÃÍÃÊ¤¬½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª²ñ·×¤¬¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢Revolut¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ä¹â¤ÇÂ¤ê¤ë¤«¡¢½Ö´ÖÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¤«¤éRevolut¤Ë¡ÖÂ¨»þ¥Á¥ã¡¼¥¸¡×¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾Ç¤é¤º¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë»ÙÊ§¤¤¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î2¤Ä¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄ¹½ê¤òÍý²ò¤·¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤Î¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤Ï³ÊÃÊ¤Ë¡Ö¤ªÆÀ¡×¤Ç¡Ö°Â¿´¡×¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö2Ëç»ý¤Á¡Ê°Ê¾å¡ª¡ËºÇ¶¯Àâ¡×¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·ëÏÀ¡§¤À¤«¤é³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¤Ï¡Ö2Ëç»ý¤Á¡×¤¬ºÇ¶¯¡ª¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤ÊÎ¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë»È¤¤Ê¬¤±½Ñ
¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎºÂÃÌ²ñ¤Ç¡¢Revolut¤È¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤ªÆÀ¡¦¿È·Ú¡¦°Â¿´¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼1Ëç¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î2Ëç¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ»ý¤Ä¤³¤È¤¬¡ÖºÇ¶¯¡×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ºÇ½ª¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö2Ëç»ý¤Á¡×¡ÊÍýÁÛ¤Ï2Ëç»ý¤Á°Ê¾å¡ª¡Ë¤Î½ÅÍ×À¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»È¤¤Ê¬¤±½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤ò¿¼¤á¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¡Ö1Ëç¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¥À¥á¤Ê¤Î¤«¡©
»Ô¸¶¡§¤º¤Ð¤ê¡¢¤Ê¤¼³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¤Ï¤³¤Î¡Ö2Ëç»ý¤Á¡×¤¬¥Þ¥¹¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©1Ëç¤À¤±¤Ç¤Ï¥À¥á¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºÂÃÌ²ñ¤Ç¤Ï¡¢Ëþ¾ì°ìÃ×¤Ç¡Ö2Ëç°Ê¾å¤ÏÉ¬¿Ü¡×¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢²áµî¤Î¼ºÇÔÃÌ¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¡¢»Ô¸¶¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²ÂÎ¸³¤ä¡¢²¼µ¤ÎÃÝÆâ¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡¢·èºÑ¼êÃÊ¤ò°ì¤Ä¤Ë¹Ê¤ë¤³¤È¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÝÆâ¡§¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡¢µÞ¤ËVISA¥«¡¼¥É¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¾Ç¤Ã¤¿½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥Ç¥Ó¥Ã¥È¡ÊApple Pay¤Ç¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¡Ë¤Ç·èºÑ¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»þ¤Ï¡¢¹¬±¿¤Ë¤âApple Pay¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤ªÅ¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¡¢Apple Pay¡¦Google Pay¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤ªÅ¹¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥ê¥¢¥ë¥«¡¼¥É¤ÎÊ£¿ôËç»ý¤Á¤Ï¥Þ¥¹¥È¤Ç¤¹¡ª¹ñºÝ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬°Û¤Ê¤ë¥«¡¼¥É¤ò2Ëç¡¢ÍýÁÛ¤Ï¤½¤ì°Ê¾å»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë½ÅÍ×¤«¤òÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Revolut¡ÊVISA¡Ë¤È¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¡ÊJCB¡Ë¤È¤¤¤¦°Û¤Ê¤ë¹ñºÝ¥Ö¥é¥ó¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÒÊý¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¥Ø¥Ã¥¸¤·¡¢¡Ö·èºÑ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦³¤³°Î¹¹ÔºÇÂç¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Î¹¤ÎÃ£¿Í¤Ï¤É¤¦»È¤¤Ê¬¤±¤ë¡©ºÇ¶¯¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¡×
¤Ç¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¤ÎÎ¹¤ÎÃ£¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥«¡¼¥É¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Ø¥Ó¡¼¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ë¿·ÅÄ¤µ¤ó¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËºÇ¶¯¤Î»È¤¤Ê¬¤±½Ñ¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿·ÅÄ¡§ËÍ¤Ï³¤³°ÊÝ¸±¤¬ÉÕÂÓ¤¹¤ë¥«¡¼¥É¤ò´Þ¤á¡¢6Ëç¤Û¤É»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¹Ò¶õ·ô¤äÅ´Æ»¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÎ¹Èñ¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ï³¤³°Î¹¹Ô½ý³²ÊÝ¸±¤¬ÉÕÂÓ¤¹¤ë¥«¡¼¥É¡Ê¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¡Ë¤Ç·èºÑ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÇËü¤¬°ì¤ËÈ÷¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢³¤³°¸½ÃÏ¤Ç¤Î·èºÑ¤Ï¡¢³¤³°»öÌ³¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤é¤º°µÅÝÅª¤Ë¤ªÆÀ¤ÊRevolut¤¬¥á¥¤¥ó¡£
¤µ¤é¤Ëº£¸å¤Ï¡¢JCB¤ÎÍ¥ÂÔ¤¬¤¢¤ë¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¥Ç¥Ó¥Ã¥È¡Ö¥ê¥¢¥ë¥«¡¼¥É¡×¤ò»È¤¦¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾ìÌÌ¤´¤È¤ËºÇÅ¬¤Ê¥«¡¼¥É¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªÆÀ¤µ¤È°Â¿´´¶¤òºÇÂç²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤³°ÊÝ¸±¡¢¼ê¿ôÎÁ¡¢Í¥ÂÔ¡£Á´¤Æ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òµý¼õ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢åÌÌ©¤Ë·×»»¤µ¤ì¤¿»È¤¤Ê¬¤±½Ñ¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÅ°Äì¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö³¤³°¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ï¡¢Revolut¡×¡ÖJCB¤ÎÍ¥ÂÔ¤äÊÝ¸±¤ò¸ú¤«¤»¤¿¤¤»ÙÊ§¤¤¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¡×¤È¤¤¤¦»È¤¤Ê¬¤±¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â¿¿»÷¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¾¯¤·ÈÖ³°ÊÔÅª¤Ê³èÍÑË¡¤È¤·¤Æ¡Ö³¤³°EC¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÇã¤¤Êª¡×¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
»Ô¸¶¡§³¤³°EC¥µ¥¤¥È¤ÇÇã¤¤Êª¤·¤¿¤¤»þ¡¢½é¤á¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ëEC¥µ¥¤¥È¤À¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤¬¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Revolut¤Î1²ó¤¤ê»È¤¤¼Î¤Æ¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥«¡¼¥É¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ·èºÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëè²ó¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢³¤³°¤ÎEC¥µ¥¤¥È¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÇã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤Æµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³èÍÑË¡¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·èºÑÄÌ²ß¤òÆüËÜ±ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸½ÃÏÄÌ²ß¡ÊÎã¤¨¤ÐÊÆ¥É¥ë¤Ê¤É¡Ë¤ËÀßÄê¤Ç¤¤ëEC¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢Revolut¤Î³°²ß·ú¤Æ·èºÑ¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ê¿ôÎÁ¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ªÆÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
·ëÏÀ¡¢¡Ö2Ëç»ý¤Á¡×¤Ç¡ª¤ª¶â¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢Î¹¤Ï¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¤Ê¤ë
Revolut¤È¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¡£¤³¤Î¥«¡¼¥É2Ëç¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¤ª¶â¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï·àÅª¤Ë·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Î¾ÂØ½ê¤Î¹ÔÎó¤ËÊÂ¤ÖÉ¬Í×¤â¡¢³ä¹â¤Ê¼ê¿ôÎÁ¤ËÈý¤ò¤Ò¤½¤á¤ë¤³¤È¤â¡¢³ä¤ê´ª¤ÎÌÌÅÝ¤Ê·×»»¤â¡¢¥«¡¼¥É¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¡¢¤â¤¦¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢³¤³°¥È¥é¥Ù¥é¡¼¤Ï¡Ö³¤³°¤Ç¤Î¤ª¶â¤Î¿´ÇÛ¡×¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î·Ê¿§¡¢¿©»ö¡¢¿Í¡¹¤È¤Î¸òÎ®¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Î¹¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÂÎ¸³¤Ë100%½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²ÆµÙ¤ß¡¢³¤³°¤ØÎ¹Î©¤Ä³§¤µ¤ó¡£¤¼¤Ò¡¢¤³¤Î¡Ö2Ëç»ý¤Á¡×¡ÊÍýÁÛ¤Ï2Ëç»ý¤Á°Ê¾å¡ª¡Ë¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦¡¢ºÇ¹â¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤ÊÎ¹¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
