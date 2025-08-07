主食であるコメ価格の高騰が国民生活に直撃するなか、「コメを買ったことがない。売るほどある」との発言で、農林水産相の任を解かれた自民党の江藤拓氏。地元・宮崎では、先の参院選で、自民党内では“勝って当たり前”とみられていた現職候補が4000票あまりの差で野党候補に敗れる結果となった。

【写真】宮崎で自民大敗の“本当の元凶” 強い逆風を招いた原因とは

江藤氏の失言が有権者の不信感につながる──。自民党関係者によると、党内部ではそうした考えのもと、「江藤さんが応援演説をしたら逆効果になる。マイクは握らせない」との方針が固まっていたという。実際にはマイクを握って謝罪する場面もあったが、選挙の結果を受け、大手紙やテレビも江藤氏の失言が敗因だったとの見方を示した。

だが、江藤氏の失言よりも強い“逆風”を招いた原因が別にあるとの声もあがる。自民党宮崎県連の幹部が明かす。

「江藤さんの発言は消費者を馬鹿にしたようなものでしたから、宮崎県内でも怒りや失望を覚えた人は少なくなかったと思う。ただ、今回の参院選の結果（自民・長峯誠氏の落選）は後釜で農林水産大臣になった小泉進次郎さんが主導した、『5kg2000円の備蓄米』の影響のほうが大きいと感じています」

備蓄米の安値放出など、次々とコメ高騰対策を打ち出した後任の進次郎・農相の言動は連日メディアに取り上げられ、自民党内でも参院選の“追い風”になると期待する向きがあった。しかし、当の宮崎では異なる反応が広がっていた。

支持者から苦情の電話

「消費者にとってはありがたい話だったかもしれないけど、農業関係者にとってはたまったもんじゃない。コメの販売価格が5kg5000〜6000円になって『高い、高い』と言われていたけど、その価格帯でもコメ農家さんたちは赤字続きだったんです。生産者側はないがしろにされているように思いますよね。

私たち（自民党議員）にも多くの苦情の電話が寄せられました。小泉さんのやったことの影響に比べたら、江藤さんの失言なんてかわいいもんだと思いますよ」

宮崎県はコメどころであり、農業関係者が多いとされる。従来、自民党の支持層とされてきた有権者たちだ。自民党の地元議員はこう漏らす。

「確かに小泉さんへの反発、反感は大きかった。ただ、江藤さんが失言をしなければ小泉さんが農林水産大臣になることもなかったので、そういう意味では、結局、元凶は江藤さんかも知れません」

当選回数8回と、圧倒的な強さを誇る江藤氏だが、次の自身の選挙では有権者からどんな審判を下されるのか。