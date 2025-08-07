ÍÌ¾¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ç¡ÖÇ®À¹¡ª¡×Ï¢¸Æ¡¡ÀÐ°æÎ¼¼¡¥¢¥Ê¡ÖÂ¾¶É¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î°¤ÉôÍ´Æó¤¬£·Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡Á£Ç£Ï£Ç£Ï¡ª£Ó£í£é£ì£å¡ª¡Á¡×¤Ç¾åÌî¸ø±à¤«¤é¤ÎÃæ·Ñ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤â¡¢Â¾¶É¤Î·è¤á¥»¥ê¥Õ¤òÏ¢¸Æ¤·¡¢ÀÐ°æÎ¼¼¡¥¢¥Ê¤«¤é¡ÖÂ¾¶É¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤ä¤ó¤ï¤êÃí°Õ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢°¤Éô¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¡Ö¤¦¤¨¤Î²Æ¤Þ¤Ä¤ê¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾åÌî¸ø±à¤«¤éÃæ·Ñ¡£¸ø±àÆâ¤Ç¤Ï²°Âæ¤â½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢°¤Éô¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¡Ö£±Å¹ÊÞ¡¢Å¹¤òÁª¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤È¤«¤É¹Å¹¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¡ÖÇ®À¹¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÇ®À¹¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î·è¤á¥»¥ê¥Õ¡£ÀÐ°æ¥¢¥Ê¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ¡ÖÂ¾¶É¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤ä¤ó¤ï¤ê¸À¤¦¤â¡¢°¤Éô¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¡Öµö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¡¢Âç±Û¤µ¤ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤Í¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤Ìõ¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â£³²ó¡ÖÇ®À¹¡ª¡×¤È¸À¤¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÌî¡¹Â¼Í§µª»Ò¤â¡Ö¤µ¤Ã¤¡¢ÅÜ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£ÀÐ°æ¥¢¥Ê¤âÃæ·Ñ¤¬½ª¤ï¤ê¡Ö¼«Í³¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£