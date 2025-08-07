精密機械製造会社「大川原化工機」（横浜市）を巡る捜査が違法と認定されたことを受け、最高検は７日、捜査・公判の問題点を検証した報告書を公表した。

起訴した主任検事が立証に不利な消極証拠に関する捜査を十分に行わず、法令解釈の検討も慎重さを欠いていたと指摘。消極証拠が幹部に報告されていないなど、決裁にも問題があったと総括した。

同社を巡っては、警視庁公安部が２０２０年３月、噴霧乾燥機を不正輸出した疑いで同社社長ら３人を外為法違反容疑で逮捕し、東京地検が起訴。起訴は２１年８月の初公判直前に取り消された。今年６月、逮捕と起訴を違法とする東京高裁判決が確定し、最高検が検証を進めてきた。

最高検は報告書で、同社の噴霧乾燥機を不正輸出の対象とすることに疑義を唱える同社従業員が複数いたのに、主任検事が十分な検討や裏付け捜査をしなかったと指摘。噴霧乾燥機の輸出を規制する経済産業省令を初適用する事件だったのに、検察官が自ら経産省に規制の趣旨を確認するなどの捜査も行っていなかったと問題視した。

また、消極証拠について報告を受けた副部長は慎重に捜査するよう指示を出しておらず、部長以上には報告も上がっていなかったとし、幹部による決裁にも問題があったと結論付けた。