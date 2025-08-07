機能性もおしゃれも妥協しない！ワコール スイムウェア×三浦りさ子コラボが話題に

この夏、旅する女性にぴったりのリゾート＆スイムウェアが誕生しました。ワコールの機能性、水辺から街まで似合うSPORTIFFのデザイン、そして旅好きな三浦りさ子さんのリアルな視点が融合した「WACOAL Swim Wear x SPORTIFF by Risako Miura」。ただのおしゃれ水着ではなく、大人の女性が心地よく美しく過ごせるアイテムが揃います。

水陸両用で体型カバーも叶う、頼れるスイムウェア

今回のコラボコレクションで特に注目なのは、**おなかまわりをすっきり見せる7分丈レギンスパンツ（12,100円・税込）**。

サイズ：M/L(カラー：BL（ブラック）/KO（ネイビー）)

もう一つはバストのずれを防ぐカップ付きタンクトップ（18,700円～・税込）。

どちらも水陸両用仕様で、プールや海はもちろん、旅先の街歩きにも対応する優秀アイテムです。特にカップ付きトップはアームホールを直線的に仕上げ、タンクトップ感覚で着用可能。

どちらも“パッチンフィット”に対応し、セットで着れば動いても快適さが続きます。

サイズ：9M/11L/13L/15L(カラー：IV（アイボリー）/BU（ブルー）)

Wpc. Patterns×靴下屋の花柄ソックスで足元に華やぎを♪

旅気分を高めるカジュアル×上質デザイン

素材やディテールにも旅好きな三浦りさ子さんのこだわりが光ります。**UVカット率90％以上のパーカー（19,800円・税込）**は、フードやサムホールなど紫外線対策が充実。

サイズ：M/L(カラー：BL（ブラック）/SX（サックス）)

**ワイドパンツ（19,800～22,000円・税込）。

サイズ：2/4(カラー：SDQ351 IV（アイボリー）/BU（ブルー）/SDQ352 KO（ネイビー）)

ノースリーブプルオーバー（14,300～16,500円・税込）**はバンダナ柄やVネックデザインで、程よい抜け感と華やかさをプラスしてくれます。

サイズ：2/4(カラー：SDY351 IV（アイボリー）・BU（ブルー）、SDY352 KO（ネイビー）)

軽くて動きやすいから、リゾートにも日常にも馴染み、肩の力を抜いて自分らしく楽しめるスタイルが完成します。

大人の“旅じたく”に寄り添う、機能と美しさ

この「WACOAL Swim Wear x SPORTIFF by Risako Miura」は、2025年8月5日より全国の取り扱い店舗およびECサイトで発売中。

機能とファッション性、そしてリアルな視点を兼ね備えたアイテムは、大人の女性が“心地よく、美しく、自由に”過ごせる旅のパートナーです。

三浦りさ子さんもお気に入りという、3点セットの柄コーデにも注目を！