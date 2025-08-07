※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

同僚・芹との密会を隠していた夫を信用できなくなった妻は、離婚届を突きつけます。いったんは夫の言葉を信じたものの、芹から届いた決定的なメッセージを目にし、再び離婚を求めることに。夫の同期である葉山は、きちんと線引きをすべきだったと忠告します。かつて芹に好意を抱いていた夫ですが、相手にされていないと知ったことで気持ちは冷め、以降はただの同僚として接してきました。その後、合コンで出会った妻に一目惚れした夫は、交際3ヶ月でプロポーズ。芹から婚約祝いの席に誘われたときも、妻を自慢したい！という気持ちで参加を決めたのでした。



■来てよかった…！と思いきや…!?

■過剰に反応したら余計に面倒なことになる…■妻を不安にさせてしまった…婚約祝いの席で、同期たちが「草太は芹と結婚すると思っていた」と盛り上がり、夫は気まずい思いをします。その場では、葉山がさりげなく場をおさめてくれたことで、なんとか救われました。しかし当然、妻も動揺した様子で、帰り道には「芹さんと付き合ってたの？」と問いかけてきたのです。この頃にはもう、妻が芹の存在に不安を抱いていることに、夫も気づいていたはずです。それなのに、なぜ今もなお、きちんと線を引こうとしないのでしょうか。(スズ)