¼Â¤ÏÈþµÓ¡ªà¥Ï¥Þ¤Î¶â¹äÎÏ»ÎÁüáÎý½¬¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ªDeNA¸ÍÃì¶³¹§¤Î°Õ³°¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¡ÖÉÊ¤¬¤¢¤ë(¾Ð)¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê½÷»Ò¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡Á¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÎÀ¼
ÌîµåÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ë¡ÄµÓ¤¬åºÎï¤¹¤®¡ª
¡¡²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¸ø¼°X¤¬¹¹¿·¡£¿Íµ¤Áª¼ê¤ÎÎý½¬»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊT¥·¥ã¥Ä¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦¸ÍÃì¶³¹§Áª¼ê¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Î»÷´é³¨Æþ¤êT¥·¥ã¥Ä¡¢¹õ¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ç¡¢Ä¾Î©ÉÔÆ°¾õÂÖ¤Ç¤¦¤Ä¤ë¸ÍÃì¶³¹§ (¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖµÓ¤¬¤¤ì¤¤¤ä¤Ê¡¢ÉÊ¤¬¤¢¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÖÂºÙ¤¤¡×¡Ö¥È¥Ð¤µ¤óÈþµÓ¡×¡ÖÂ¤¬åºÎï¡ªÂ¤¬²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê½÷»Ò¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡Á¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¸ÍÃì¤Î¤Ä¤ë¤ó¤È¤·¤¿µÓ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¿¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¥°¥Ã¥º¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¾Ð ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖT¥·¥ã¥Ä¤Þ¤Ç¾¡ÉéÉþ¤µ¤¹¤¬Bay¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ë¥¹¥¿¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ï¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥àÃ¦¤¤¤Ç¤â·òºß¤Ã¤Æ¥³¥È¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¸ÍÃì¤Î°¦¾Î¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ï¥Þ¤Î¶â¹äÎÏ»ÎÁü¡×¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î¤¤¤«¤Ä¤¤´éÎ©¤Á¤¬Í³Íè¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£