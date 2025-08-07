モデルでタレントの藤田ニコル（27）が7日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。人生初の愛車の助手席に最初に乗せた人物を明かした。

この日は仲が良いというお笑いコンビ「タイムマシーン3号」関太、山本浩司とそろって登場。仲が良すぎてデリカシーがゼロだったというエピソードとして「人生初の愛車・ベンツ購入！記念すべき初助手席、なんで山本さんなの！？」とぶっちゃけた。

車の運転が好きだという藤田は「車乗って、本当に納車したてで、終わったら2人が見せろって。そしたら山本さんが隣に乗って、（地下駐車場から）上まで出たんだよね」と回顧。

その際「ちょっと待って、初めての助手席が山本さんだって」ということにあとから気付いたと言い、「あーやっちゃったって」と後悔したと語った。

藤田の母とも仲が良いという山本は「せっかくだからと思って、やっぱ悪い虫がつかないように、早めにお父さんが乗っといてって…」と冗談めかしてコメントした。

藤田は「ここまではいいじゃないですか」としたものの、「自分も最近車欲しくなって。車買ったんですよ。私と同じ色違いを買ったんです」と暴露した。

スタジオからは「同じ車買えるんだ」「なんであなたがそんな金持ってんの」とツッコミが入ったが、山本は「ブレークしたでしょ！」と反論。

その車を選んだ理由については「あの時も助手席に乗らせてもらって凄くいい思いをさせてもらったし、このベンツかっこいいなっていうことで憧れになったの。いつか仕事頑張って、にこるんみたいなベンツ買おうと思って」と説明した。

相方の関太は藤田から財布をプレゼントされて以降仕事が増えたとしていただけに、山本は「財布もらっているし、車一緒にならしてもらってるし、憧れの先輩なのよもう」とも語った。