フィット感と通気性で夏を快適に！アクティブ派も満足の【キーン】のアウトドア向けスライドサンダルがAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
毎日履きたくなる快適さ！足元にこだわる大人に贈る【キーン】の高機能スポーツサンダルがAmazonで販売中！
OPEN AIR SNEAKER UNEEK. UNEEK SNKをミニマルにアップデートしたスライドスニーカー。UNEEKのアッパーデザインに、最上級の履き心地を実現した肉厚なミッドソールをハイブリッド、リサイクルマテリアルを多用したエコロジカルプロダクト。オープントゥスライドスニーカーバージョン。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
特許取得のコード構造が足に柔軟にフィット。動きに合わせて形を変え、ストレスのない履き心地を実現している。
→【アイテム詳細を見る】
メッシュライニングにより通気性と速乾性に優れ、蒸れにくく快適。夏のアウトドアやタウンユースにも適している。
再生PET素材を使用した環境配慮型プロダクト。軽量ながらもしっかりとした作りで、耐久性とエコを両立している。
→【アイテム詳細を見る】
厚みのあるミッドソールとノンマーキングラバーのアウトソールを組み合わせ、長時間でも足への負担が少ない構造となっている。
毎日履きたくなる快適さ！足元にこだわる大人に贈る【キーン】の高機能スポーツサンダルがAmazonで販売中！
OPEN AIR SNEAKER UNEEK. UNEEK SNKをミニマルにアップデートしたスライドスニーカー。UNEEKのアッパーデザインに、最上級の履き心地を実現した肉厚なミッドソールをハイブリッド、リサイクルマテリアルを多用したエコロジカルプロダクト。オープントゥスライドスニーカーバージョン。
→【アイテム詳細を見る】
特許取得のコード構造が足に柔軟にフィット。動きに合わせて形を変え、ストレスのない履き心地を実現している。
→【アイテム詳細を見る】
メッシュライニングにより通気性と速乾性に優れ、蒸れにくく快適。夏のアウトドアやタウンユースにも適している。
再生PET素材を使用した環境配慮型プロダクト。軽量ながらもしっかりとした作りで、耐久性とエコを両立している。
→【アイテム詳細を見る】
厚みのあるミッドソールとノンマーキングラバーのアウトソールを組み合わせ、長時間でも足への負担が少ない構造となっている。