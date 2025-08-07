8月5日、お昼のバラエティ番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）に、少年隊の錦織一清と中山優馬がゲスト出演。その時の錦織の姿が今、SNSで話題になっている。

「今回は、『アイドルはいつの時代も大変SP』と題し放送されました。2人は旧ジャニーズ事務所時代から先輩後輩という間柄。錦織さんは2020年12月31日に、中山さんは2025年1月31日にそれぞれ事務所を退所しています。現在、錦織さんが演出を務める舞台で中山さんが主演しているということで、思い出話に花を咲かせながら、昭和と平成のアイドル2人が共演する形となりました」（テレビ局関係者）

番組冒頭から、錦織は全身黒のスーツ姿で登場。目元には黄色の縁のメガネを着用し、髪の毛は白髪混じり。アゴや鼻下にも、うっすらと白髪混じりの髭が生えていた。

その姿に視聴者は注目。早速、Xでは反響が集まった。

《髪の毛違和感ありすぎ》

《ちょっと髪の毛不自然だな》

このように、多くの人が錦織の髪に違和感を持ったようだ。じつは、これまでにも錦織の髪型に注目が集まったことがあると芸能プロ関係者は振り返る。

「錦織さんの髪型は、2013年に当時放送されていた『SMAP×SMAP』（フジテレビ系）に出演した頃から、髪のトップにボリュームが出るなどの変化が見られていました。さらに2023年には、少年隊のメンバーである植草克秀さんのInstagramにツーショットが掲載。その際は、現在のような白髪混じりで毛量の多い髪型になっており、当時から違和感を覚えるという声もチラホラ上がっていました。本人から髪型についての言及はなく、変化の真相はわかりませんが、なるべく若々しい印象をあたえるために、ボリューム感のあるヘアスタイルにしているということではないでしょうか。

とくに錦織さんの場合、演出家など裏方としての活動が多く、久々のテレビ出演だったため、印象が変わったと受け止められたのでしょう」

デビューから40年。ビジュアルが変化する一方、彼のアイドルとして培った力は変わらないと前出・テレビ局関係者は指摘する。

「同番組の終盤には、中山さんとともに仮面舞踏会を生歌唱しました。当時と変わらない力強い歌声と、ダンスのキレはさすがと言っていいほど。年齢を重ねたことでさらに色気が増したパフォーマンスを披露していました。昭和のトップアイドルの貫禄を見せつけられましたね」

風貌は変わっても、アイドルとしての功績は永遠だ。