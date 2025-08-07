お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）が、5日深夜放送のTBSラジオ「JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）に出演し、事務所所属タレントを対象にしたコンプライアンス研修で例に挙げられた人気芸人に同情した。

橋下徹弁護士の事務所の所属弁護士らによる講義が4日に開かれたといい、太田らは昨年に続いて参加した。

太田は「1年前にやって、何の効力もなくて。オンラインカジノでみんな捕まっちゃったやつ」と、研修後にオンラインカジノによる違法賭博で所属芸人2人が書類送検されたことに毒舌で言及。それでも「分かりやすくてさ。勉強になったよね」と感謝も口にした。

SNSにまつわる注意事項としては、実際にあったある事例が挙げられたという。X（旧ツイッター）を使い、ファンと思われる女性の裸の写真が送られてきたといい、自分の裸も送り返したところ、拡散されたケース。太田は「聞いたことあるなって。みんな誰だろうなって。いないのは当の本人、忙しくて。いないのにさらされているんだよ？あれが一番かわいそうだったよ。ほじくり返されて、過去の傷を」と、気の毒そうに話した。

「“その芸人さんは当時は仕事もなく、人気もなく、これからのことが不安で、どうしても誰かに甘えたくなってしまった。不安でやってしまった。今は後悔しているとのことです。被害者的なところもありますが、局部を人に送ると、さらされることがありますので、くれぐれも局部は人に送らないで下さい。ある芸人ですけれども”って。かわいそうで…井口」。最後は自ら、「ウエストランド」井口浩之の名を暴露した。

「いいじゃん、忘れてやれよって。わざわざスライドにされて、全部経緯を書かれて、図解入りで説明されてさ、“当時は誰かに甘えたかった”、そんなところまで言われて…」と太田。研修の題材にされたのは、太田光代社長の強い希望があったといい、太田は「“社長にぜひとも入れていただきたい（と言われた）ということで、入れさせていただきました”と言っているんだけどさ」ともぶっちゃけていた。