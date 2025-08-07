友人の結婚式に参加したことで、自分の結婚当時を思い出してしまった萌。まわりの友人たちからは、一流企業に勤務している夫の存在を羨ましがられています。確かに外から見れば、直樹は素敵な夫なのかもしれません。そんな私は夫婦生活にある悩みを抱えていて…。■生活費も家事も折半！割り勘夫に悩む妻萌の友人からも羨ましがられる存在の夫・直樹。しかし、萌は、夫婦で家事や生活費を折半しているため、思わぬ出費があった時も直樹が全く考慮してくれないことに悩んでいました。独身時代の貯金で補填していますが、もうそれも期待できそうにありません…。

■育児の悩みは要領が悪いだけ？そろそろ子どもが欲しくない？という直樹。将来の子どもに期待をする2人ですが、生活費の話になると一変。毎月20万の生活費を入れないのはルール違反と言う直樹。不安に思う萌に、子育てが大変と言う人は要領が悪いだけと言い出して…。こちらは投稿者のエピソードを元に、ウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。■気になる読者の反応は…？まずは夫婦で生活費や家事を折半しているため、急な出費があっても考慮してくれない夫についての意見です。

・平等を突き進めるなら、同じような収入がある人と結婚するべきだったのでは…。



・そもそも、収入に差がある時点で割り勘ってオカシイでしょ。金銭感覚違うなら恋愛は良いけど、結婚はダメだよ。一緒に生活なんて出来るわけ無い。

次に、子どもが産まれても生活費や家事を折半しようとする夫に対しての意見です。

・出産が全部簡単にスポーンと子ども出てくるとでも思ってるんか？色んなリスク抱えて女は妊娠するんやで？その上バカみたいな金額の生活費も出せと？



・妊娠、出産できないんだから子ども出来たらこれから全額あなたが負担するのよって言ってやんなよ。



・収入良くてもケチなヤツ嫌だわ〜。この最低男から早く逃げて。



・これと同じことが義兄夫婦であって、当然ですが子ども産まれて奥さん即実家に帰って離婚したわ。



・想像力が足りないよね。妊娠出産育児ってどんなものか一から調べた方がいいね。調べた通り行かない時の方が多いけど。



・言ってること全部おかしいのに受け入れるこの女の人も何考えてるかわからない。

最後に、実際に夫婦で家事や生活費を折半していた読者の経験談です。

・私は平等が良かったので、子どもができるまでは実はこのやり方を自分から提案してやっていました。でも、妊娠、出産、育児はこれが出来ないんですよ。今は夫の収入がメインで、家事子育ての割合が多いかわりにあまりお金を出さない一般的な夫婦の形に落ち着きました。

夫婦で収入に差があるのに、生活費や家事を折半するという考えの夫に、読者からは批判の声が多く集まりました。また、無理をしてお金のやりくりをしている妻が夫に強く言えないことに対しても苦言を呈する読者も。子どもが出来てから、ますます妻が大変なのでは？と懸念する読者の予想が的中!?夫のマイペースな性格が露わに…。「離婚」ワードも出てきて…。妻の決断は?!(ウーマンエキサイト編集部)