英国の名門私立校「ゴードンストウン校」の姉妹校が、和歌山市に開校する見通しとなった。

日本進出は初めてという。グローバル人材の輩出や異文化理解の促進、地域活性化などが期待される。（古賀愛子）

同校は１９３４年に英国・スコットランドに設立された全寮制の学校で、チャールズ国王が学んだことで知られる。学業はもとより、セーリングなどのスポーツや地域活動にも力を入れているという。

姉妹校は南海電鉄・和歌山大学前駅近くで開校する見込み。現在あるビルを改装するほか、寮やグラウンドも整備する。セーリングに適した環境があることや、関西空港に近いことなどが評価されたという。

運営は学校法人「ＯＣＣ」（大阪市）が担う。小学６年〜高校３年の７学年で構成し、定員は１学年１００人の計７００人とする予定。授業は原則、英語で行う。

開校に向け、和歌山市とＯＣＣなどは６日、協定を結んだ。市役所で行われた締結式には尾花正啓市長やＯＣＣの根岸正州理事長らが出席した。

尾花市長は「市の国際教育にとって新たな扉を開くことになる。市の次代を担う子どもたちにとっても、学生たちとの交流を通じて多様な価値観を学べる」と述べた。

ＯＣＣは２０２７年９月の開校を目指しており、当初、小学６年〜中学３年を受け入れるとしている。今後、認可手続きや募集などを進めるという。