【洪水警報】秋田県・秋田市、五城目町に発表 7日16:08時点
気象台は、午後4時8分に、洪水警報を秋田市、五城目町に発表しました。
【警報エリアを確認】【洪水警報】秋田県・秋田市、五城目町に発表 7日16:08時点
秋田県では、8日明け方まで土砂災害に警戒してください。内陸では、7日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。沿岸では、7日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□大雨警報
・土砂災害
8日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報【発表】
7日夜のはじめ頃にかけて警戒
□大雨警報
・土砂災害
8日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
7日夜のはじめ頃にかけて警戒
■大館市
□大雨警報
・土砂災害
8日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■鹿角市
□大雨警報
・土砂災害
8日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■由利本荘市
□大雨警報
・土砂災害
8日明け方にかけて警戒
■大仙市
□大雨警報
・土砂災害
8日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■北秋田市
□大雨警報
・土砂災害
8日明け方にかけて警戒
・浸水
7日夕方に警戒
1時間最大雨量 40mm
■仙北市
□大雨警報
・土砂災害
8日明け方にかけて警戒
・浸水
7日夕方に警戒
1時間最大雨量 40mm
■小坂町
□大雨警報
・土砂災害
8日明け方にかけて警戒
■上小阿仁村
□大雨警報
・土砂災害
8日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■藤里町
□大雨警報
・土砂災害
8日明け方にかけて警戒
■三種町
□大雨警報
・土砂災害
8日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
7日夜のはじめ頃にかけて警戒
■五城目町
□大雨警報
・土砂災害
8日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報【発表】
7日夜のはじめ頃にかけて警戒