¡Ú¿À¼èÇ¦Ï¢ºÜ¡ô19¡Û£Ì£Ì£Ð£×¤ÏÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¸½Ìò½÷»ÒÁª¼ê¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿ÃÄÂÎ
¡Ú½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ºÇ¶¯¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¹ðÇò¡¡¿À¼èÇ¦¡¡¤ªÁ°¤Î¿´¤òÀÞ¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡Ê£±£¹¡Ë¡Û£±£¹£¹£²Ç¯¡¢¿·ÃÄÂÎÈ¯Â¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿Æ°¤¤¤¿¡£¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Ãµ¤·¤â¥ê¥ó¥°¤äÆ»¾ìÀß±Ä¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤ë¡£¥¤¥ó¥Ç¥£¤À¤è¤Í¡£¤À¤Þ¤µ¤ì¤Æ¡¢¼Ú¶â¤À¤é¤±¤Î¹ËÅÏ¤ê¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¼±¤â¤Ê¤¤¤±¤É¡¢µ¤»ý¤Á¤À¤±¤ÇÆ°¤¤¤¿¡£´úÍÈ¤²Àï¤ò£¸·î¤Ë¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¤ä¤ëÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö´èÄ¥¤ëÎÏ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¤Èº£¤Ç¤â»×¤¦¤è¡£
¡¡£¶·î£±£°Æü¡¢£Ì£Ì£Ð£×È¯Â²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£¼ÒÄ¹¤ÏÉ÷´Ö¥ë¥ß¡£»ä¤Ï¼èÄùÌò¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤é¤ìÌò¡£Â«Çû¤ò·ù¤¦¤«¤é¡¢Ìò¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤ÈÆ¨¤²¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£Ì¾Á°¤Ï¡Ö£Ì£Á£Ä£É£Å£Ó¡¡£Ì£Å£Ç£Å£Î£Ä¡¡£Ð£Ò£Ï¡¡£×£Ò£Å£Ó£Ô£Ì£É£Î£Ç¡Ê¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡Ë¡×¤ÇÆ¬Ê¸»ú¤ò¼è¤Ã¤Æ£Ì£Ì£Ð£×¡£À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¸½Ìò¤Î½÷»ÒÁª¼ê¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿ÃÄÂÎ¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤È¤¤¤¨¤É¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤ä¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÏÃËÀ¡£ÃËÀ¤Î°Õ¸þ¤ÇÆ°¤«¤µ¤ì¤Æ¡¢½÷¤ÏÆþ¤ë¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢£Ì£Ì£Ð£×¤Ï½÷À¤¬¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤¿ÃÄÂÎ¡£Îò»ËÅª¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤è¡£
¡¡ºÇ½é¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¤¬¤¤¤ë¡×¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤«º¬¤âÍÕ¤â¤Ê¤¤¥¦¥ï¥µ¤òÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¤¤¶¸å¤í½â¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤é¡Ö½÷¤À¤±¤Ç²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡×¡ÖÌµÍý¤À¤è¡×¡Ö£³¤«·î¤Ç½ª¤ï¤ë¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤µ¡£Éé¤±¤º·ù¤¤¤À¤«¤é¡¢¤¬¤¼¤ó¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£ÀäÂÐ¤Ë¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤Í¡£
¡¡£¸·î£²£¹Æü¤Î´úÍÈ¤²Àï¡£¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤ÏÀäÂÐ¤ËÀ®¸ù¤µ¤»¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤¿¤éÄ¶Ëþ°÷¤ÎÂçÀ¹¶·¡£¥á¥¤¥ó¤ÏÉ÷´Ö¥ë¥ßÂÐ¿À¼èÇ¦¡£É÷´Ö¤Ï¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤È·ëº§¤¹¤ë¡×¤È¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î¥·¥ó¥°¥ëÂÐ·è¤ÇÌµ»ö¤ËÁ¥½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤³¤í½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ç¤ÏÃÄÂÎÂÐ¹³Àï¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£Á´ÆüËÜ½÷»Ò¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯£Æ£Í£×¤¬¤Ç¤¤Æ£Ê£×£Ð¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Ã¤Á¤È¤·¤¿¤é¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó½÷»Ò¤Î¤³¤í¤«¤é¡Ö¡ÊÁ´½÷¤È¡Ë£²¤ÄÃÄÂÎ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤«¤éÀï¤¨¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¤º¤Ã¤ÈÁÊ¤¨Â³¤±¤¿¤³¤È¡£¤À¤«¤é¡Öº£¤µ¤é²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡×¤Ã¤ÆÎä¤á¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¿·ÃÄÂÎ¤ò´úÍÈ¤²¤·¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢Î§µÁ¤ËÁ´ÆüËÜ½÷»Ò¤Ø¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¸þ¤³¤¦¤«¤é¡ÖË»¤·¤¤¤«¤é¡¢»î¹ç¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¡£¤½¤ÎÄÌ¤ê¡¢£±£±·î¤ÎÀîºêÂç²ñ¤òÉ÷´Ö¤é¤È´ÑÀï¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£º£¤È¤Ê¤Ã¤¿¤éºöÎ¬¤À¤è¤Í¡£ËÌÅÍ¾½¤«¤é¡Ö¤ªÁ°¤é¤Ê¤ó¤ÇÍè¤Æ¤ó¤À¡ª¡×¤Ã¤ÆÄ©È¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸þ¤³¤¦¤Ï£Ì£Ì£Ð£×¤òÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤±¤É¤µ¡£ÀµÄ¾¡¢ËÌÅÍ¤Î¤³¤È¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ðôÄÇ¤ò¹üÀÞ¤·¤ÆÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¶¯¤¤¤é¤·¤¤¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¶½Ì£¤ÏÍ¯¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤µ¡¢¸ø½°¤ÎÌÌÁ°¤Ç¥±¥ó¥«¤ò¤Õ¤Ã¤«¤±¤é¤ì¤¿¤é¸ø¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¡£¼õ¤±¤ÆÎ©¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ê¤ó¤À¤è¡£¡¡