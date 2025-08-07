◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

あれから３０年か。場所は大阪・吉本興業本社。取材対象者は吉本新喜劇座員の高井俊彦（４９）だ。１９９５年４月入学の吉本総合芸能学院（ＮＳＣ）大阪校１５期生として切磋琢磨（せっさたくま）した同期生のロングインタビューが７月下旬、初めて実現した。「よろしくお願いしま〜す」と頭を下げてから見つめ合い、同時に「ふふふ」と照れ笑いが声に出た。

高井はすぐ売れた。漫才コンビ・ランディーズのツッコミとして、００年代初頭に早くもブレイク。ともにＮＳＣの授業で毎週新ネタを下ろす“意識高い系生徒”ではあったが、一方の私はピン芸人としてさまざまなオーディションに参加したとて、箸にも棒にもかからない。唯一「これ受けてみたら？」と姉に勧められて受験した“オーディション”で合格。お笑いとは関係のない報知新聞社の採用試験だった。

私は入社以来、紙面レイアウトとスポーツ報道を担当し、お笑いとは無縁の生活を送っていた。同期の星は「ワーキャー」な人気もひと息つき、大人のコメディアンへ変身しつつあった。いろいろあって１７年にコンビ解散。その３年後だ。私が芸能デスクに転属したことで、人生曲線が再び交わったのだ。久々に連絡が来た。いわく元相方・中川貴志（５０）と「一夜限りコンビを再結成するので、見て書いてくれ」と。ただ当時はコロナ禍。対面取材は実現しなかった。

それからさらに５年。今月２７日、５０歳の誕生日当日に、芸歴３０周年も記念して、ピン芸人としてＮＧＫで初めて開催する単独公演「高井俊彦新喜劇」ＰＲの取材だったが、ほとんどの時間は思い出話に費やした。持ち前のセルフプロデュース能力で、いまだにジワジワ売れつつある同期生。芸人人生の目標と定める「男・浅香あき恵」への道を、戦友として報じていきたい。（芸能担当・田中 昌宏）

◆田中 昌宏（たなか・まさひろ） １９９７年入社。ＮＳＣでは笑い飯・西田より長い髪がトレードマークでした。