洗車したばかりなのに、翌日にはもうホコリまみれ。花粉の季節には、ドアを開けると花粉が舞い上がってくしゃみや涙が……。

愛車を美しく維持するには日々のホコリ退治がポイントですが、高級車やハイヤーの世界では当たり前に使われているのが「オーストリッチフェザーダスター」。お金持ちが見栄で使っているのではなく、モッフモフな羽毛で塗装を傷つけずにホコリなどを一網打尽にできるからなんですよ。

machi-yaにもおトクな先行セールで登場したので、さっそくチェックしてみましょう！

超時短で愛車が鮮烈に輝く！降り積もるホコリ、砂塵、花粉を軽く払って瞬間クリーン 13,800円 超早割35%OFF machi-yaでチェック

摩擦レスで傷つけない

ホコリなどは小さくても実は硬いのが塗装ダメージの原因。クロスで掃除すると石で引っ掻いているのと同じなんですよ。

柔らかなフェザーダスターが高級車やハイヤーで愛用されるのは、この問題を時短で解決しできるため。

実際に「オーストリッチフェザーダスター」には、ダチョウ羽毛の中でも最も希少な「ヤングクイル」を採用。ホコリなどの不純物に対してフワフワ微細毛で圧力をかけずキャッチして払い落とせるのだそう。

動画のように広い面積もサッと対応できるのはもちろん、

段差や隙間にもたっぷりの羽毛と長いハンドルで掃除しやすいので、日々のホコリ汚れをサッと乗車前に落とせばキレイが長続きしますよ！

静電気抑制も時短のポイント

拭き掃除が塗装へのダメージだけでなく非効率な理由が静電気。クロスで拭くと発生しやすく、ボディに帯電して磁石のように不純物を吸着してしまいます。

その点、1マイクロメートルという超微細毛を持つフェザーダスターなら、接触を最小限にすることで静電気も抑制できるのだとか。

本体側も静電気による吸着を防ぐので、キャッチしたホコリや花粉は軽く叩けば落とせるとのこと。

見栄え重視の掃除グッズだと思っていましたが、実際はしっかりと機能があるライフハック的な洗車アイテムだったんですね！

車内や部屋の掃除にも

本体には帯電防止機能を備えたオシャレな革ケースも付属。

ホコリが気になる場所ではどこでも使えるので、外装はもちろん車内のダッシュボードや自宅のPCなどの掃除にも良さそうです。

拭き掃除と比べてもメリットも多いので、汚れが目立ちやすい濃色車の人にはよりオススメかも。愛車のキレイを手軽に維持したい人は、ぜひチェックしてみてください。

愛車をキズつけずホコリや花粉を一網打尽にできる上質羽毛の「オーストリッチフェザーダスター」は現在、クラウドファンディングサイトmachi-yaにて先行セール中。

執筆時点では一般販売予定価格から35％OFFの13,800円（税・送料込）からオーダー可能でした。

詳細は下のリンクからどうぞ！

