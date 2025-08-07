千葉ロッテマリーンズは8日正午からマリーンズオンラインストア限定で西川史礁外野手のプロ初ホームランを記念したグッズの受注販売を開始すると発表した。

ドラフト1位入団の西川は7月30日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）に4番・左翼で先発出場し、4回に楽天先発の岸孝之投手からプロ初本塁打を記録した。記念グッズは直筆サイン入りフォトファイルやピクチャーボール、Tシャツなど計28商品がラインナップされている。

西川は「このたび、僕のプロ初ホームランを記念したグッズが販売されることになりました！この一打は、皆さんの声援があってこそ生まれたものだと感じています。ぜひ、この記念を一緒に分かち合ってもらえたら嬉しいです」とPRした。

＜西川史礁外野手 プロ初ホームラン記念グッズ商品一例＞

・直筆サイン入りフォトファイル:17，000円（299セット限定、証明書付き）。

・記念ユニホーム（DTF加工）（サイズ:S、M、L、O）:17，000円。

・フェイスタオル（デザイン:メインビジュアル/直筆メッセージ）:2，000円。

・記念ボール（ケース付）:2，100円・アクリルパネル（デザイン:メインビジュアル/直筆メッセージ）:3，500円。

・タペストリー:1，100円。

・アクリルスタンド:2，300円。

・トートバッグ:3，800円。

※価格は全て税込み。その他詳細や商品ラインナップは球団公式ホームページで確認できる。販売はマリーンズオンラインストアで8日（金）12時00分から17日（日）23時59分まで受注する。