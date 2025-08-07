DeNAは7日、牧秀悟内野手（27）が手術を受け、無事終了したと発表した。

「本日東京都内の病院にて牧秀悟選手が左MP関節尺側側副じん帯修復術の手術を行い、無事終了したことをご報告いたします」とした。今後はリハビリに励む。

牧は球団を通じ「手術をすることを決めました。シーズン中の手術なので迷いはありましたが、これを機に自分を見直せるいい時間になると思います。自分の限界を作らず、成長した姿をお見せできるようにリハビリ頑張ります！引き続き、チームへの応援のほどよろしくお願いします！」とコメントした。

左MP関節尺側側副じん帯とは、左手親指付け根の内側にあるじん帯のこと。

牧は、7月31日のヤクルト戦（横浜）に「4番・二塁」で先発出場し、初回に16号3ランを放つなど4打数3安打3打点と活躍を見せていた。しかし、翌8月1日に出場登録を抹消された。三浦大輔監督は抹消理由を「上半身のコンディション不良」と説明。チームトップの16本塁打、49打点をマークしていた主砲の離脱に、「痛いですけど…今いる選手で頑張るしかない」と苦しい胸中を語っていた。