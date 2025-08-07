読売新聞東京本社、大阪本社、西部本社の３社が７日、生成ＡＩ（人工知能）を使った検索サービスを提供する米新興企業パープレキシティを相手取り、同社に記事の利用差し止めと損害賠償などを求め東京地裁に起こした訴訟について、読売新聞グループ本社広報部が出したコメントは以下のとおり。

◇

読売新聞が多大な労力と費用をかけて取材をした成果である記事等の著作物が大量に取得・複製され、生成ＡＩによるサービスに利用されていた事実は看過できず、提訴に至りました。

多くのポータルサイト等が対価を払って記事を利用している中、被告は無断利用し、さらに、記事を要約して不特定多数の利用者に提供することで、参照元のウェブサイトを訪れない『ゼロクリックサーチ』を生じさせています。

このような『ただ乗り』（フリーライド）を許せば、取材に裏付けられた正確な報道に負の影響をもたらし、民主主義の基盤を揺るがしかねません。

記事の利用を巡って日本国内の大手報道機関が生成ＡＩ事業者を提訴するのは初めてで、訴訟を通じて、急速に普及する生成ＡＩの規律や利活用のあり方を問いたいと考えています。