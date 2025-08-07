ドル円は上値が重い、午後に１４７円割れに沈む＝東京為替概況



東京終盤のドル円は上値が重い。ドル円は、昼過ぎにかけて日経平均の上昇などからリスク選好の円売りが優勢となり、１４７．７１付近まで上昇する場面があった。しかし、上昇は続かず、午後はこの日の安値を更新し、１４７円割れに沈み、一時１４６．８５付近まで下落した。米早期利下げ観測や、日本時間今夜に発表される米新規失業保険申請件数を控えたポジション調整とみられる売りなどが重石となった。



ユーロドルは強含み。午後にややドル安傾向となり、一時１．１６７９付近まで上昇した。



ユーロ円は伸び悩み。ドル円同様に午前に円売りが優勢となって１７２．１７付近まで上昇する場面があったものの、その後は１７１円台半ばまで押し戻された。日本時間今夜に英中銀（ＢＯＥ）政策金利の発表を控え、ポンド円は１９６円台後半から１９７円台前半でもみ合いとなった。



MINKABU PRESS

外部サイト