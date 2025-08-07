

アマゾンはクラウド部門の組織スリム化の一環として上海のAI研究所の閉鎖を決めた。写真は研究所が入居していたオフィスビル（アマゾンのウェブサイトより）

【写真】AWSの上海AI研究所の所長を務めていたコンピューター科学者の張崢氏。

アメリカのアマゾン・ドット・コムのクラウド部門であるアマゾン・ウエブ・サービス（AWS）は、中国の上海に置くAI（人工知能）の研究所を閉鎖する。7月22日、研究所に所属する応用科学者の王敏捷氏が、「米中戦略の調整を理由にした解散通知を受け取った」とSNS上に投稿して明らかになった。

財新記者の取材に対し、アマゾンは研究所の閉鎖について否定せず、「当社の組織や業務の優先順位、将来の戦略の方向性などについて深く検討した結果、AWSのサイエンス部門の一部で人員削減の実施を決めた」と回答した。

機械学習や深層学習を研究

AWSが上海にAI研究所を設立したのは2018年。アマゾンのウェブサイトの情報によれば、所属する科学者たちは機械学習、深層学習、グラフニューラルネットワーク、データサイエンスなどの研究に取り組んでいた。

研究所の所長を務めたのは、ニューヨーク大学上海校の教授でコンピューター科学者の張崢氏だ。同氏は1987年に上海の復旦大学を卒業後、アメリカに留学してイリノイ大学で博士号を取得。その後はヒューレット・パッカードの中央研究所の研究者、マイクロソフト・アジア研究所の副所長などを歴任した。

AWSの上海AI研究所は規模が小さく、職員数も公表していない。所長の張氏はかつて、「研究所には常勤職員に加えて、常時募集中のインターンが（働いて）いる」と明らかにしたが、実態はほとんど不明だった。



AWSの上海AI研究所の所長は、中国出身のコンピューター科学者の張崢氏が務めていた（写真はニューヨーク大学上海校のウェブサイトより）

そんななか、冒頭の王氏はSNSへの投稿で、「実験室レベルの小規模所帯ながら、過去6年間に100本を超える論文を発表し、アマゾンに10億ドル（約1471億円）近い収益をもたらした」と述べた。

AWSはなぜ研究所の閉鎖に踏み切ったのか。最近、アマゾンのクラウド事業は成長ペースの鈍化に直面している。2025年1〜3月期のAWSの売上高は293億ドル（約4兆3101億円）と前年同期比17％増加したものの、伸び率はアナリストの事前予想を3四半期連続で下回った。

IBMも研究開発拠点を閉鎖

アマゾンは7月17日、アメリカのAWSの従業員を多数解雇したことを対外的に認め、「組織のスリム化と重点事業への集中が主な目的だ」と釈明した。上海の研究所閉鎖もその一環と見られている。



本記事は「財新」の提供記事です。この連載の一覧はこちら

ここ数年、中国ではアメリカ企業による研究開発部門の閉鎖や縮小が相次いでいる。今回のアマゾン以外にも、2024年8月にはIT大手のIBMが中国の研究開発拠点をすべて閉鎖し、1700人近い従業員を解雇した。

2025年6月には、金融大手のシティグループが上海と遼寧省大連に置いていた技術ソリューション・センターの縮小を発表。約3500人のエンジニアが職を失った。

（財新記者：張而弛）

※原文の配信は7月23日

（財新 Biz＆Tech）