ユビテック、非開示だった前期最終は赤字拡大へ

ユビテック <6662> [東証Ｓ] が8月7日大引け後(16:00)に非開示だった業績見通しを発表。25年6月期の業績予想は連結最終損益が4.8億円の赤字(前の期は3.4億円の赤字)に赤字幅が拡大する見通しと発表した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2025年６月期の連結業績予想につきましては、当社グループを取り巻く事業環境の変化等により、合理的な算定を行うことが困難な状況であったことからこれまで未定としておりましたが、現時点で入手可能な情報や業績動向等に基づき、業績予想を算定いたしましたので、公表いたします。売上高につきましては、安全見守りサービス「Work Mate」及び安全運転支援サービス「DDrive」における導入実績の増加並びに歯科診療向け咬合力計測機器用回路基板の受注増により、売上高は前期実績と比較して21％程度の増収となる見通しです。営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、上記１．に記載の通り、固定資産の減損損失を特別損失に計上することとなりましたので、営業利益△155百万円、経常利益△154百万円、親会社株主に帰属する当期純利益△482百万円となる見通しです。

