７日の債券市場で、先物中心限月９月限は反発。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による利下げが意識されていることや、財務省が実施した３０年債入札を波乱なく通過したことが相場の支えとなった。



６日の米長期債相場は軟調な米１０年債入札の結果を受けて続落（金利は上昇）したものの、同日に米ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁が利下げを容認する姿勢を示したことから米金利の先安観が円債の買い材料となっている様子。また、米ホワイトハウス高官が日本に１５％の追加関税を課すことを６日明らかにし、日本からの輸入品は既存の税率に関係なく１５％の関税を上乗せするとしていることで、日本経済への負担を懸念した債券買いもあったようだ。債券先物は日経平均株価の切り返しを受けて伸び悩む場面もあったが、前日に下落した反動もあって午前１０時５０分ごろには一時１３８円７９銭まで上伸した。午後に入っても、１０年債入札が一定の需要を集める結果となったことから堅調地合いが継続。ただ、８日に自民党両院議員総会を控えるなか、石破茂首相の退陣を想定した財政拡張への警戒感は根強く、引けにかけては伸び悩んだ。なお、３０年債入札の結果は、投資家需要の強弱を反映する応札倍率は３．４３倍と前回（７月３日）の３．５８倍を若干下回った半面、小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は１５銭でと前回の３１銭から縮小した。



先物９月限の終値は、前日比５銭高の１３８円６５銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、午後３時時点で前日に比べて０．０１０％低い１．４８５％で推移している。



出所：MINKABU PRESS