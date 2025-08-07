明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０４：００ 米・消費者信用残高
０８：３０ 日・全世帯家計調査
０８：５０ 日・国際収支 経常収支
０８：５０ 日・国際収支 貿易収支
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１４：００ 日・景気ウオッチャー調査
※日・株価指数オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表：ＩＮＰＥＸ<1605>，大成建<1801>，大林組<1802>，キオクシア<285A>，三越伊勢丹<3099>，東レ<3402>，日本ペＨＤ<4612>，サイバエージ<4751>，楽天Ｇ<4755>，出光興産<5019>，ＥＮＥＯＳ<5020>，ブリヂストン<5108>，日本郵政<6178>，ＳＭＣ<6273>，セガサミー<6460>，かんぽ生命<7181>，ゆうちょ銀<7182>，ゼンショＨＤ<7550>，オリンパス<7733>，ＴＯＰＰＡＮ<7911>，大日印<7912>，サンリオ<8136>，東京センチュ<8439>，三菱ＨＣキャ<8593>，ＭＳ＆ＡＤ<8725>，第一生命<8750>，Ｔ＆Ｄ<8795>，ＳＧＨＤ<9143>，ＮＸＨＤ<9147>，スクエニＨＤ<9684>，セコム<9735>ほか
