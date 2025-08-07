歌手の工藤静香（55）が7日、自身のインスタグラムを更新。2日に大阪で開催したコンサート中のハプニングを明かした。

工藤は「大阪のステージでの出来事でした」と報告。「いつもやっている確認。これは絶対に飛ばしてはいけない事！と思った出来事でした」と明かし、「数日経った今日も、上顎が痛いです」と告白。「いつもの確認！皆さんも気をつけてください！私も気をつけます」と呼びかけた。

そのハプニングについて、動画で「今日やったのよ、ステージドリンク」とコメント。「自分で作ってるから何にも言えないんだけど」と前置きしつつ、「最初にステージドリンクを口にした時に、そんな量じゃないんだけど、飲み込むには熱いんだけど、歌が始まっちゃうから」と切り出した。

そして差し入れの豆菓子をつまみながら「やっぱり口の中が痛いし、歯のところまで全部むけてるから、痛いな染みるなって…深くはないんだけど」と、口の中をヤケドしていることを説明。「そんなに激アツのステージドリンクだったんですか？」とのスタッフの質問には、「そういえば確認しないで入れちゃった」と振り返った。

工藤は「いつもの感じのステージドリンクを作って、いつもは（温度確認のため）一口飲む。熱いのがいいんだけどヤケドするぐらいじゃなくていいじゃない。ヤケドするぐらい熱かったんだと思う」と思い返した。

そのため「ステージで熱っ！て思ったんだけど出せないし…飲むと焼けちゃうからちょっと口の中で放置したの。しょうがないじゃん」と続け、「（喉を守るために）もう上顎を捨てた。熱っ！て思ったけど、そのままゴックンって飲んで歌を歌いに行ったの。ヤバかった」と語っていた。