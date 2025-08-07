俳優の吉瀬美智子さんが、自身のインスタグラムを更新。キャップをかぶっても邪魔にならない前髪の工夫について紹介しています。



【写真を見る】【 吉瀬美智子 】 「こういう風にちょっとだけ裏技使ってます」キャップをよく着用する女性必見 おしゃれと機能性を両立させる髪型テクニックを公開





吉瀬さんは、「おはようございます。最近の私の髪型教えます」と挨拶から始まる動画を投稿。キャップをよく着用する方におすすめの前髪アレンジ法を披露しました。







吉瀬さんは、「最近もキャップをかぶることが多いので、前髪が長いとこうやって抑えられて邪魔になるので」と実際に髪を手で触りながら説明しています。







その解決策として「左側を内側めちゃめちゃ短く切っていただいて」と工夫を紹介。「こうするとすごい左側は短いんですけど、帽子で抑えられても邪魔にならない」というメリットについて語っています。







さらに「でも逆サイドから行くと短いのもかぶって隠れちゃうので、いつもの吉瀬美智子ができます」と普段のヘアスタイルとしても違和感なく見せることができると説明しています。







「こういう風にちょっとだけ裏技使ってやってます」と自身のヘアスタイリングの工夫をまとめて動画を締めくくっています。







コメント欄では多くの反響があったようで、「沢山のコメントありがとうございます」とお礼の言葉も。さらに「次回はメイク編㊙あったかなぁ〜」と次回の投稿についても触れています。







この投稿に、「凄いそんな裏技あったんだ」「左側だけ短いんですね」「えー凄い！どっちに寄せても素敵です」「ボブからショートにしようと思っているので 真似したい」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】