タレントの鈴木奈々さんが、自身のインスタグラムを更新。ザ・ドリフターズの加藤茶さんの妻で、タレントの加藤綾菜さんと２人でドライブしたことを明かしました。



【写真を見る】【 鈴木奈々 】 加藤綾菜と 仲良しドライブ 「運転する姿勢が良い」と絶賛 「充実した楽しい一日に」



鈴木奈々さんはインスタグラムで加藤綾菜さんが車を運転している写真を投稿。



「あやなちゃんの運転する姿勢が良い。今日は一日ずっと一緒にいました。あやなちゃん運転ありがとう。充実した楽しい一日になりました」と綴り、続けてハッシュタグでは「#ずっと前から決まってた予定」「#終わってカトちゃんと合流」「＃和食食べました」「#おいしかったー」とドライブを満喫したことを明かしました。







更に鈴木さんはストーリーズにも写真を投稿。写真にはカメラに向かってピースをした鈴木さんと運転中の加藤さんが写っており、投稿の「ドライブ大好き」と綴らた言葉から楽しげなドライブの様子が見て取れます。







鈴木奈々さんと加藤綾菜さんは仲が良く、2025年7月には「藤綾菜ちゃんと加藤茶さんとロイヤルホストに行ってきましたー。めちゃめちゃ美味しかったー。カトちゃんご馳走様でした。ロイホのステーキ美味しかったー」とロイヤルホストで一緒に食事を楽しんだことを写真と共に投稿し、綾菜さんから「楽しかったねー。撮影お疲れ様でした」とリプライがあるなど、親密な様子を明かしていました。





