¡ÖËÍ¤é¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤ËÜ¿Í¤Î»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×µð¿Í¡¦Àô¸ýÍ§ÂÁ¡¡Æ±´ü¡¦¿¹ÅÄ½ÙºÈ¤Î½é¾¡Íø¤ò´î¤Ö
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í2¡¼0¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê6Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
3²ó¤Ë1¥¢¥¦¥È1ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿µð¿Í¤ÎÀô¸ýÍ§ÂÁÁª¼ê¡£1ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¤¬ÅðÎÝ¤ò·è¤á¡¢1¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀèÈ¯¡¢¥¢¥Ó¥éÅê¼ê¤ÎÊÑ²½µå¤ò¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤Ë±¿¤Ó¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç´ÝÁª¼ê¤¬À¸´Ô¤·¡¢2-0¤È½éÀèÈ¯¤òÌ³¤á¤¿¿¹ÅÄ½ÙºÈÅê¼ê¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤±ç¸îÅÀ¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´Ý¤µ¤ó¤¬ÅðÎÝ¤·¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÎÏÁö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢´Ý¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È»î¹ç¸å¤Ë¸¬Â½¤·¤¿Àô¸ýÁª¼ê¡£ÀèÈ¯¤Î¿¹ÅÄÅê¼ê¤Ï¥É¥é¥Õ¥ÈÆ±´üÆþÃÄ¤Ç¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤â¥Ô¥ó¥Á¤Î»þ¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡¢¸òÂå»þ¤Ë¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬Ãæ·Ñ¥«¥á¥é¤Ë¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±´ü¤À¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿Àô¸ýÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÆ±´ü¤Ç»ÙÇÛ²¼¤Ç¤¤¤¦¤È¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤À¤±1·³·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢ËÍ¤é¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤ËÜ¿Í¤Î»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤Ë¾¡¤Á¤ò¶¦Í¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¹ÅÄÅê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤ª¤â¤ó¤Ð¤«¤Ã¤¿È¯¸À¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£