JO1白岩瑠姫、スタッフから絶賛されたこととは？「これ以上にない褒め言葉」
【モデルプレス＝2025/08/07】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の白岩瑠姫が8月6日、ラジオ番組「JO1のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週水曜深夜0時〜）に生出演。自身が主人公・ヨウの声と主題歌を務める長編アニメーション映画「アズワン／AS ONE」（8月22日公開）について語った。
【写真】JO1白岩瑠姫「アズワン」主人公と2ショット
同作の関係者のみによる初号試写に行ってきたことを報告した白岩。「完璧に完成して、映画館でちゃんと観るっていうのは僕自身も今日初めてだった」と言い、完成した作品は「ヤバイぞ！」と興奮冷めやらぬよう。すでにストーリーなど全てを知った上で観たにもかかわらず「マジで感動した。本当に結構泣きそうになった」と心に響いた作品だったと明かした。
また、「自信持って『観てほしい』と言える」と確信している様子。そのような素晴らしい作品に、声だけでなく主題歌でも携わることができたのは「本当に幸せなこと」と話し、白岩にとって声優初挑戦となった同作では「初めてのこととかたくさんあって、一生懸命やった」「制作陣全ての方々のおかげで完成した」と感謝の言葉を口にした。
さらに、白岩は監督やプロデューサーから自身が担当した主題歌「巡星」を称賛されたことも報告。制作陣の間では「映画が終わったら、なぜか歌を口ずさんで帰ってしまう」「犬の散歩をしている時とか、ふと歌いながら散歩しちゃうんだよね」と1度聴いただけで覚えられるような曲と好評だったという。「主題歌を作らせていただいた側としては、これ以上にない褒め言葉」だったと嬉しそうに語った。最後に、リスナーに向けて「絶対観て、本当に。マジ後悔させない」と自信満々に呼びかけていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】
【写真】JO1白岩瑠姫「アズワン」主人公と2ショット
◆JO1白岩瑠姫「アズワン／AS ONE」初号試写で感動
同作の関係者のみによる初号試写に行ってきたことを報告した白岩。「完璧に完成して、映画館でちゃんと観るっていうのは僕自身も今日初めてだった」と言い、完成した作品は「ヤバイぞ！」と興奮冷めやらぬよう。すでにストーリーなど全てを知った上で観たにもかかわらず「マジで感動した。本当に結構泣きそうになった」と心に響いた作品だったと明かした。
◆白岩瑠姫「これ以上にない褒め言葉」
さらに、白岩は監督やプロデューサーから自身が担当した主題歌「巡星」を称賛されたことも報告。制作陣の間では「映画が終わったら、なぜか歌を口ずさんで帰ってしまう」「犬の散歩をしている時とか、ふと歌いながら散歩しちゃうんだよね」と1度聴いただけで覚えられるような曲と好評だったという。「主題歌を作らせていただいた側としては、これ以上にない褒め言葉」だったと嬉しそうに語った。最後に、リスナーに向けて「絶対観て、本当に。マジ後悔させない」と自信満々に呼びかけていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】