イモトアヤコ、夏らしい手作り夕食公開「さっぱり」「美味しそう」の声
【モデルプレス＝2025/08/07】タレントのイモトアヤコが6日、自身のInstagramのストーリーズを更新。ネギトロ丼などが並んだ夏らしい手作り夕食を公開した。
【写真】イモトアヤコ「美味しそう」と話題の手作り晩ごはん
イモトは「晩ごはん」と添え、手料理を公開。ネギトロときゅうりが乗せられた丼、味噌汁、とうもろこしが並んだ夏らしい食卓を見せている。
この投稿に、ファンからは「夏っぽくて美味しそう」「素敵」「とうもろこしいいですね」「さっぱり」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆イモトアヤコ、豪華な手作り夕食を披露
