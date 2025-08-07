ユニバーサル、上期経常は赤字転落で着地、未定だった今期配当は無配転落

ユニバーサルエンターテインメント <6425> [東証Ｓ] が8月7日大引け後(16:00)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常損益は147億円の赤字(前年同期は55.6億円の黒字)に転落した。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常損益は157億円の黒字(前年同期は111億円の赤字)に浮上する計算になる。



同時に、従来未定としていた期末一括配当を見送る(前期は30円)とし、3期ぶりに無配転落する方針とした。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(2Q)の連結経常損益は24.3億円の赤字(前年同期は800万円の赤字)に赤字幅が拡大したが、売上営業損益率は前年同期の-2.7％→9.6％に急改善した。



株探ニュース

