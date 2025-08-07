敵地ロッテ戦

プロ野球・ソフトバンクは6日、ZOZOマリンスタジアムでロッテと対戦。12-3で勝利し、首位をキープした。6回には28歳・柳町達外野手の放ったファウルボールが味方ベンチに飛び込むハプニングも。ファンからは「とっても気まずそう」「避けた事にみんなで拍手してる」と、話題を呼んでいる。

苦笑いするしかなかった。9-0と大量リードで迎えた6回1死一、二塁の場面。2ストライクと追い込まれた柳町は、ロッテの2番手・澤田の3球目の直球をカット。ファウルで粘ると、続く4球目にもカット気味に手を出した。狙い通りのファウルとなったが、打球の行き先はまさかの味方ベンチ。しかも小久保監督ら首脳陣がいる一角に飛び込んだ。

しゃがんで何とか打球を避けた小久保監督らが、立ち上がって苦笑する姿を見た柳町は、気まずそうにベンチに向かって、ヘルメットに軽く手を当てながら会釈。味方強襲のファウルを謝罪するしかなかった一幕を「パーソル パ・リーグTV」公式YouTubeで取り上げられると、コメント欄にはファンから反響が集まった。

「よりにもよって首脳陣のところにぶち込んじゃって、とっても気まずそうなタツルさん」

「小久保監督『あっぶねー！』と言ってるのわかるw」

「打球が来た瞬間、一気にベンチから人が消えるのスゲーw やっぱ反射神経いいんだな」

「小久保定期的に襲撃されるやん笑」

「タツルの焦った顔かわいいな」

「避けた事にみんなで拍手してるの雰囲気良すぎる 笑」

「ホークスのベンチ面白い」

「タツルのやっちったよ…みたいな顔すこ」

柳町はその後二遊間への内野安打で出塁。5打数2安打で大勝に貢献している。



（THE ANSWER編集部）