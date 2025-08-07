村重杏奈、“胸元”チラ見せ透明感あふれる姿に反響「どんどん綺麗になってる」「美しい」
タレントの村重杏奈（27）が6日、自身のインスタグラムを更新。「歳を重ねる度に美しくなってる自覚アリ！村重です！」と書き出し、さらに美しくなった“愛されボディ”を公開した。
【写真】「どんどん綺麗になってる」“胸元”チラ見せ透明感あふれる村重杏奈
投稿では「今日からまたサボってた運動をする事を誓います！」と表明し、胸元をチラ見せした透明感あふれるタンクトップ姿を披露した。
続けて「20代前半の時のように生きてるだけでかわいいみたいな日が減りました!!!!逆にお肌も身体も言う事を聞いてくれない日が増えましたね！クソー!!」と体の変化を明かし、「これが歳をとるということかー！」「まあ仕方ない！前向きに向き合って綺麗で居続けたいですね！がんばるぞー!!!」と年齢を感じる瞬間を明かすも、ポジティブに運動を再開することを明かしている。
この投稿を見たファンからは「美しい」「え、え、エロい」「色気も増してますよー」「どんどん綺麗になってる」などとコメントが集まっていた。
