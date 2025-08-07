加護亜依、ハワイの思い出振り返り「ちゃんと私を戻してくれる」
元モーニング娘。でタレントの加護亜依（37）が7日、自身のインスタグラムを更新。ハワイを満喫し、帰国したことを報告した。
【写真】加護亜依「ちゃんと私を戻してくれる」
加護は1日、インスタグラムで「Hawaiiにいますっ」と伝え「子供達&友人達と初のダイアモンドヘッドにみんなで登りました!!」と満喫している様子を公開。その後も、ビーチではしゃぐショットなどを公開していた。
きょうの投稿で加護は「充電完了」「お友達ファミリーと、毎日団体行動」「いい時間過ごせました！みんなありがとう」「ちゃんと私を戻してくれるハワイが大好き」とコメント。ハワイの思い出のショットなどを公開した。また現在は、「日本に戻ってきて、名古屋でロケして(面白かったよw)」「今日は番組収録行ってきます」と報告した。
