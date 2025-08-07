安田美沙子、故郷・京都の風景をバックに浴衣姿を披露「美しいなぁ」「お似合いです」「やっぱり京都人ですな」
2児の母でタレントの安田美沙子（43）が、7日までに自身のインスタグラムを更新。番組のロケで、故郷である京都の嵐山を訪れた際の浴衣姿を公開し、風情ある川床でのひとときを紹介した。
【写真】「美しいなぁ」「お似合いです」故郷の京都で浴衣姿を披露した安田美沙子
安田は白地に紺の柄が映える浴衣姿で、縁側や川沿いにたたずむ様子を披露。帯にはうさぎのしっぽを模した白い飾りが添えられ、結び方も耳のような形になっていると紹介し、「なんてかわいい計らい」とコメント。京都の川床で鱧のコース料理と自然の蛍を堪能する贅沢なロケだったと明かした。
この投稿には「みちゃ、美しいなぁ。しかも嵐山で」「お着物が、さすが、良くお似合いです」「浴衣姿はやっぱり京都人ですな。似合っています。」「美沙子ちゃん可愛い」といった称賛の声が多く寄せられている。
