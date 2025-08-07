◇MLB カージナルス5-3ドジャース（日本時間7日、ドジャー・スタジアム）

ドジャースの大谷翔平選手が39号2ランホームランを放ち、3年連続の40本塁打に王手をかけました。

1点ビハインドの3回、1アウト走者二塁で打席に入った大谷選手。3球目をセンター方向へ運び、一時逆転となる2ランホームランで本塁打数を39号に伸ばしました。

初めて40本以上の本塁打を放ったのは2021年シーズン。2023年以降、2年連続で40本塁打に到達しています。この日の試合で、3年連続40本の大台に王手をかけました。

自己最多となる54本塁打を記録した昨季は、129試合目の現地時間8月23日に40号到達。また自己最速は2023年シーズンで、110試合目の現地時間8月3日に40号を放っていました。

【第40号に到達した日と試合数】※日にちは現地時間、最終的な本塁打数2021年 8月18日 122試合→46本2022年 最終34本2023年 8月3日 110試合→44本2024年 8月23日 129試合→54本2025年 8月6日時点 115試合 39本