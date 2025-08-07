“アメリカン・ウェイの象徴”ハルク・ホーガンが逝去。「プロレスが下手だった青年」が「空前絶後のスーパースター」になるまで
アントニオ猪木が亡くなり、およそ3年が経とうとしている。後を追うようにハルク・ホーガンも逝ってしまった。超人でも寿命には勝てない。
WWF（現・WWE）でベルトをめぐる闘いを繰り広げたアンドレ・ザ・ジャイアント、ランディ・サベージ、ロディ・パイパー、アルティメット・ウォリアー、ジョン・テンタらも、もういない。先に向こうへ逝っている。ライバルたちと天国でレッスルマニアが開催できそうだ。
日本のテレビでは各局がホーガン逝去のニュースを報じていたし、アメリカ国内のニュース番組はホーガンの訃報一色だったという。
ホーガンの入場テーマは「リアル・アメリカン」だった。曲名どおり、スーパーマンやキャプテン・アメリカらと肩を並べるアメリカン・ウェイの象徴としてホーガンは存在した。そういえば、「リアル・アメリカン」を手掛けたギタリストであるリック・デリンジャーも5月に亡くなったばかりだった。
◆猪木と同じ速さでレスリングする“華麗なる盗っ人”
「ラッカス」というバンドのベーシストとして活動するも、芽が出ずに挫折。次はプロレスラーになろうと日本人初のNWA世界ジュニアヘビー級チャンピオン、ヒロ・マツダの道場で指導を受けるようになった若き日のホーガン。マツダとのスパーリングでは脚を折られるなどかなりしごかれたが、なんとか食らいついてデビューにまでこぎつけた。ホーガンは真面目だった。
1980年4月、新日本プロレスへ初来日。この頃のホーガンは、はっきり言えばプロレスが下手だった。動きの固いムキムキの木偶の坊。もとはロックで成功を目指していた青年である。プロレスファンではなかった彼はプロレスの知識がまったくなく、プロレス特有の動きやコミュニケーションができなかったのだ。
しかし、猪木に師事することで技術を吸収。手四つから相手のバックを取る動き、相手の脚を素早くたたんでデスロックに入る技術など、2メートルの大男にはとうてい不必要なことまで猪木と同じ速さでこなすようになった。新日陣営の助っ人として活躍していた時期、「こんなにうまくなりましたよ」とコーナーにいる猪木に見せるようにグラウンドの技術を次々と展開したものだった。実況の古舘伊知郎がホーガンを表現した「華麗なる盗っ人」という軽妙なアナウンスは、言い得て妙である。
◆“猪木舌出し失神事件”の一番の被害者はホーガン
さらには、黒いトランクスにシルバーで「一番」の文字が入ったタイツは日本のファンの琴線をくすぐった。そういえば、リングネーム「ハルク・ホーガン」の由来であるテレビドラマ『超人ハルク』の主人公・ハルクも、実は善玉だった。
全日本プロレスに転出したスタン・ハンセンに去られた新日ファンは、ホーガンの成長を歓迎した。当時のホーガンの入場テーマ曲は、メイナード・ファーガソン演奏の『宇宙空母ギャラクティカ』のテーマ。金髪をなびかせて登場するホーガンと“登る太陽”を表現するようなきらびやかな曲調は、ホーガンのゴージャスな雰囲気と本当にマッチしていた。
クライマックスは、猪木と相対した第1回IWGPの決勝（1983年）。当時、猪木の長年の悲願だったIWGP制覇を争う相手として、ホーガンは力不足と思われていた。しかし、かの有名な“猪木舌出し失神事件”で優勝を掴んだのはホーガンだった。ハンセンやアンドレらと比べてワンランク下に位置づけられていたホーガンは、この試合を機に彼らと同格かそれ以上の存在になっていった。
今では、“猪木舌出し失神事件”の真相について多くの人が知るところだろう。この事件の一番の被害者は、リング上で狼狽していたあの日のホーガンである。真相を知った後、どういう気持ちになったかを当人に聞いてみたかった。しかし、それを決して口にしないのがホーガンという人でもある。
