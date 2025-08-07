Ãª¶¶¤¬¹Í¤¨¤ë¡Ö¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¼ÒÄ¹¤ÎÍýÁÛ¤ÎÈ±·Á¤Ï¡©¡×ÃÇÈ±Àë¸À¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡¿Ãª¶¶¹°»ê vol.44
¡½¡Î¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Ï¡½
¢¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¼ÒÄ¹¡¦Ãª¶¶¹°»ê¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê³Æ®µ
¡¡ºÇ¶á¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡ÖÈ±¤ÎÌÓÀÚ¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢½ë¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£È±¤ÎÌÓ¤ò°ì¤Ä¤Ë³ç¤Ã¤Æ¤ª¤±¤ÐÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÎ¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤«¡¢¤Ê¤¼¤«¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ï¸å¤íÈ±¤¬Ä¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦´Ö°ã¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¼ÂºÝ¡¢Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄ¹½£¤µ¤ó¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ¡¢¼«Á³¤ÈÈ±¤ÎÌÓ¤ò¿¤Ð¤·»Ï¤áº£¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¤¬ÊÊ¤ÃÌÓ¤Ç¡¢Ä¹È±¥í¥óÌÓ¤ÏÄü¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¤ò¼è¤ë¤ÈÉÔ»×µÄ¤ÈÈ±¼Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê´¥¤«¤¹¤È¡¢³ä¤È¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÊÈ±¤ÎÌÓ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ã¼ê¤Îº¢¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ñ¡¼¥Þ¤ò¤«¤±¤Æ¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿ÅÙ¤«¥Ô¥ó¥Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢Ì¼¤ÈÂ©»Ò¤ÎÍÄÃÕ±à¤ÎÆþ±à¤ÎÌÌÀÜ¡£¤¨¤¨¡¢µã¤¯µã¤¯¡¢¸å¤íÈ±¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤È¤â¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡¢ËÍ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ø¥Ñ¥Ñ¤Ï¤ï¤ë¤â¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ù¤Î»£±Æ¤Ç¡¢Ìòºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤ÈÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÄ¹È±À¸³è¤Ç¤¹¡£
¡¡´ðËÜÅª¤ËÄ¹È±¤¬¹¥¤¤ÊËÍ¤Ï¡¢¡Ç23Ç¯Ëö¤«¤éÁª¼ê·ó¼ÒÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÄ¹È±¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍèÇ¯1·î4Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë»î¹ç¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ò°úÂà¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¡ÖÈ±·Á¤Ï¤ä¤Ï¤êÃ»¤¯¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ä¤Ï¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤ÇÁê¼ê¤ËÍ¿¤¨¤ë°õ¾Ý¤ÏÂç»ö¤Ç¡¢Ã»È±¤ËÀ¶·é´¶¤â¥×¥é¥¹¤·¤¿¡Ö¥¶¡¦¼ÒÄ¹¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸½»þÅÀ¤ÇÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¤Ï¸½Ìò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶âÈ±¥í¥óÌÓ¤âµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¡¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÍ¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡£ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡È48ºÐ¶âÈ±¥í¥óÌÓ¡É¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡Ê¼«³Ð¥¢¥ê¡Ë¡£
¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿Æü¤«¤é¡¢³Ð¸ç¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡°úÂàÍâÆü¤Ë¡¢È±¤ÎÌÓ¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡ª ¤¢¤¡¤¡¤¡¡¼¡ª ¤Ç¤â¡¢ÀÚ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤£¤£¡¼¡ª¤Ã¤Æ¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤µ¤¡¡¢¡Ç26Ç¯¤ÎËÍ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤Í!? ¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¡¢È±¿§¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¹õ¤ÎÃ»È±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÖÃª¶¶¡×¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¤µ¤ß¤·¤¤¤Ê¤¡¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼Ãª¶¶¤Î°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡Ö¥¶¡¦¼ÒÄ¹¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ä¡Ä¤Ê¤¤¤«¤Ê!?
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¡¢È±·Á¤ò´Þ¤á¤¿¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤¬¡¢»Å»ö¤ÎÀ®ÈÝ¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤è¤·¡ª ÀÚ¤í¤¦!!!¡Ê¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¡Ë
¡¡ÍèÇ¯¤Î1·î4Æü¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ï°úÂà¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡ª ÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é°Õ³°¤È¡¢¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢¡º£½µ¤Î¥ª¥ì¼Ò·±¡¡¡ÁThis Week¡Çs LESSON¡Á
¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼Ãª¶¶¤Î°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡Ö¥¶¡¦¼ÒÄ¹¡×¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë
¡ãÊ¸¡¿Ãª¶¶¹°»ê¡¡¼Ì¿¿¡¿©¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡ä
¡½¡Î¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Ï¡½
¡ÚÃª¶¶¹°»ê¡Û
1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÂè11Âå¼ÒÄ¹¡Ê¡Ç23Ç¯12·î½¢Ç¤¡Ë¤Ç¤¢¤ê¸½Ìò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡Ö100Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¡×¡£ÆÀ°Õµ»¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¡×¡£¿ÈÄ¹181Ñ ÂÎ½Å101Ô
¢¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¼ÒÄ¹¡¦Ãª¶¶¹°»ê¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê³Æ®µ
¡¡ºÇ¶á¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡ÖÈ±¤ÎÌÓÀÚ¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢½ë¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£È±¤ÎÌÓ¤ò°ì¤Ä¤Ë³ç¤Ã¤Æ¤ª¤±¤ÐÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÎ¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤«¡¢¤Ê¤¼¤«¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ï¸å¤íÈ±¤¬Ä¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦´Ö°ã¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¼ÂºÝ¡¢Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄ¹½£¤µ¤ó¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ë¡£
¡¡¼ã¼ê¤Îº¢¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ñ¡¼¥Þ¤ò¤«¤±¤Æ¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿ÅÙ¤«¥Ô¥ó¥Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢Ì¼¤ÈÂ©»Ò¤ÎÍÄÃÕ±à¤ÎÆþ±à¤ÎÌÌÀÜ¡£¤¨¤¨¡¢µã¤¯µã¤¯¡¢¸å¤íÈ±¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤È¤â¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡¢ËÍ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ø¥Ñ¥Ñ¤Ï¤ï¤ë¤â¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ù¤Î»£±Æ¤Ç¡¢Ìòºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤ÈÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÄ¹È±À¸³è¤Ç¤¹¡£
¡¡´ðËÜÅª¤ËÄ¹È±¤¬¹¥¤¤ÊËÍ¤Ï¡¢¡Ç23Ç¯Ëö¤«¤éÁª¼ê·ó¼ÒÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÄ¹È±¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍèÇ¯1·î4Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë»î¹ç¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ò°úÂà¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¡ÖÈ±·Á¤Ï¤ä¤Ï¤êÃ»¤¯¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ä¤Ï¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤ÇÁê¼ê¤ËÍ¿¤¨¤ë°õ¾Ý¤ÏÂç»ö¤Ç¡¢Ã»È±¤ËÀ¶·é´¶¤â¥×¥é¥¹¤·¤¿¡Ö¥¶¡¦¼ÒÄ¹¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸½»þÅÀ¤ÇÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¤Ï¸½Ìò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶âÈ±¥í¥óÌÓ¤âµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¡¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÍ¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡£ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡È48ºÐ¶âÈ±¥í¥óÌÓ¡É¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡Ê¼«³Ð¥¢¥ê¡Ë¡£
¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿Æü¤«¤é¡¢³Ð¸ç¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡°úÂàÍâÆü¤Ë¡¢È±¤ÎÌÓ¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡ª ¤¢¤¡¤¡¤¡¡¼¡ª ¤Ç¤â¡¢ÀÚ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤£¤£¡¼¡ª¤Ã¤Æ¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤µ¤¡¡¢¡Ç26Ç¯¤ÎËÍ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤Í!? ¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¡¢È±¿§¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¹õ¤ÎÃ»È±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÖÃª¶¶¡×¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¤µ¤ß¤·¤¤¤Ê¤¡¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼Ãª¶¶¤Î°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡Ö¥¶¡¦¼ÒÄ¹¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ä¡Ä¤Ê¤¤¤«¤Ê!?
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¡¢È±·Á¤ò´Þ¤á¤¿¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤¬¡¢»Å»ö¤ÎÀ®ÈÝ¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤è¤·¡ª ÀÚ¤í¤¦!!!¡Ê¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¡Ë
¡¡ÍèÇ¯¤Î1·î4Æü¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ï°úÂà¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡ª ÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é°Õ³°¤È¡¢¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢¡º£½µ¤Î¥ª¥ì¼Ò·±¡¡¡ÁThis Week¡Çs LESSON¡Á
¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼Ãª¶¶¤Î°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡Ö¥¶¡¦¼ÒÄ¹¡×¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë
¡ãÊ¸¡¿Ãª¶¶¹°»ê¡¡¼Ì¿¿¡¿©¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡ä
¡½¡Î¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Ï¡½
¡ÚÃª¶¶¹°»ê¡Û
1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÂè11Âå¼ÒÄ¹¡Ê¡Ç23Ç¯12·î½¢Ç¤¡Ë¤Ç¤¢¤ê¸½Ìò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡Ö100Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¡×¡£ÆÀ°Õµ»¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¡×¡£¿ÈÄ¹181Ñ ÂÎ½Å101Ô