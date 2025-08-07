Y’sが提案するアロハの新解釈、「Y′s ALOHASHIRT」を吉岡里帆が纏う
Y’sが2025-26年秋冬コレクションより展開する最新コラボレーションアイテム、「Y’s ALOHASHIRT」が登場しました。東洋エンタープライズが手がけるアロハシャツブランド「SUN SURF（サンサーフ）」との共同制作によるもので、日本国内の全Y’sストアおよび公式オンラインブティックにて販売されています。モデルには、俳優の吉岡里帆さんを起用。Y’sらしい都会的で静謐なムードと、SUN SURFが表現するヴィンテージアロハの情緒が重なり合い、独自の存在感を放っています。
Courtesy of Yohji Yamamoto
職人技とカルチャーを融合させた「Y’s ALOHASHIRT」
「Y’s ALOHASHIRT」は、以前のスカジャン、スカシャツに続く、Y’sと東洋エンタープライズとのシリーズ的なコラボレーションの最新作です。アロハシャツの文脈に、Y’sのミニマリズムと空気感を注ぎ込んだ一枚となっています。
Courtesy of Yohji Yamamoto
価格は税込8万8,000円で、サイズ展開はM（02）、L（03）、XL（04）、XXL（05）の4サイズ。ディテールやプリント表現にもY’sらしい繊細さが反映されており、ユニセックスで楽しめるバランス感のある仕上がりです。
Courtesy of Yohji Yamamoto
「SUN SURF」とは──アロハシャツの原点を再構築するブランド
今回のコラボレーション相手である「SUN SURF」は、東洋エンタープライズが1970年代から展開するアロハシャツブランドです。レーヨン素材を用いたヴィンテージアロハシャツの復刻を専門とし、1930〜50年代にハワイで制作されていた当時のデザインをもとに、図柄・色彩・素材感までを職人的な手捺染技法によって忠実に再現しています。特に、色彩表現においては日本の染色技術の粋を活かし、深みのある発色や繊細な柄を緻密に描き出す点が特徴です。まるでアートピースのような1着1着が、歴史や文化を身にまとうかのような存在として評価されています。
Courtesy of Yohji Yamamoto
Y’sがSUN SURFと共に生み出した「Y’s ALOHASHIRT」は、過去と現在を編み合わせた唯一無二のアロハシャツです。そこには服としての美しさだけでなく、文化的背景への敬意と、クラフトマンシップが息づいています。吉岡里帆さんが纏うことで、ただの「懐古」ではない、今この瞬間に息づくアロハの美意識を感じさせてくれます。
Courtesy of Yohji Yamamoto
Y's ALOHA Shirt
価格: 8万8,000円 (税込価格)
サイズ: 02 M/03 L/04 XL/05 XXL
お問い合わせ：
ヨウジヤマモト プレスルーム
TEL 03-5463-1500
