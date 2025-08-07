『ラフカディオハーンが愛した妻 小泉セツの生涯』が2025年8月19日（火）に内外出版社から発売される。

『ラフカディオハーンが愛した妻 小泉セツの生涯』中身を見る

怪談話「耳なし芳一」や「雪女」の著者、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）。それらの物語の原案は、妻である小泉セツの語りによるものだった。本書では、そんなセツの生涯についてまとめた。急速な西洋化が進む明治時代の日本で、２人がいかにして出会い、結婚し、物語を生み出すまでになったのか。それぞれの幼少期や青年期はどんなものだったのか。セツが語る物語や怪談のルーツはどこなのか。朝の連続テレビ小説『ばけばけ』の主人公モデルにもなった、セツの生涯を丁寧に描いた。

■目次序章：セツとハーンが生きた明治という時代と近代化１章：小泉セツの幼少からハーンとの出会い２章：ラフカディオ・ハーンの幼少からセツとの出会い３章：セツが話す不思議な物語とハーンが愛した風４章：世界で一番良きママさん５章：夢の国へ旅立つハーンの見送りとその後

■著者プロフィール櫻庭 由紀子各媒体の執筆、創作を行う文筆家・戯作者。伝統芸能、歴史（江戸・幕末明治）、日本文化の記事執筆の他、ドキュメンタリーライター、インタビューライターとして活動。著書に『蔦屋重三郎と粋な男たち！』（内外出版社）、『落語速記はいかに文学を変えたか』（淡交社）などがある。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）