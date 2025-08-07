ヤンキースとマイナー契約を結んだ前田健太投手（３７）が６日（日本時間７日）、自身のインスタグラムを更新し、新背番号が「８」に決まったことを明かした。

前田は広島１年目だった０７年に背番号「３４」をつけ、２年目の０８年からエースナンバーの「１８」をつけ、ドジャース、ツインズ、タイガース、カブスマイナーでも背負ってきた。だが、ヤンキース傘下マイナー３Ａのスクラントンでは、ホセ・ロハス内野手（３２）が着用。３日（同４日）にインスタグラムでは「３Ａの１８番はすでに他の選手が付けています。１８番を交渉する事も可能だったと思うのですがさすがにこの時期に背番号を変えてもらうのは申し訳ないので他の背番号を選んでみました」と明かしていた。

新たな「８」を選んだ理由について前田は、インスタグラムで「背番号は８です。１８番以外だと一度、一桁を付けてみたいなと思っていたので８にしてみました」と記した。

メジャー１０年目の今季は開幕をタイガースで迎えたが、７試合で０勝０敗、防御率７・８８と低迷。５月上旬にＤＦＡ（事実上の戦力外）になった後、カブスとマイナー契約を結び、３Ａアイオワでは１２試合に登板し、３勝４敗、防御率５・９７だった。前田はカブス３Ａとの契約を自分から破棄できる権利「オプトアウト」を行使しての退団だったことも明らかにしている。