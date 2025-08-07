◆卓球 ◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜 第１日（７日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

男子シングルス１回戦を行い、世界ランク２８位の戸上隼輔（井村屋グループ）が、日本勢のトップで登場し、同３８位のポレ（フランス）を、３―０のストレートで初戦を突破した。

第１ゲーム（Ｇ）から圧倒した。スタートから５連続得点で一気に流れをつかむと相手のミスを誘い１１―４でこのＧを奪うと、第２Ｇは一時は同点にされる場面もあったが、最後は地力の差で１１―９。第３Ｇは終始、ワンサイドゲームで１１―４と相手を寄せ付けず、好発進した。

戸上は５月の世界卓球男子ダブルスで日本勢６４年ぶりの金メダルを獲得すると、６月には所属するドイツ・オクセンハウゼンの一員として２季ぶりに参戦するブンデスリーガー１部の頂点に立つなど、世界と戦える経験と地力を積み上げてきた。１月の全日本選手権以来の日本凱旋（がいせん）試合で、シングルスでも存在感を示した。プロレス好きで２０２２年１０月に亡くなったアントニオ猪木さんを尊敬する炎のファイターが、さらなる進化を遂げて世界一を日本開催で再現してみせる。

◆ＷＴＴチャンピオンズ 世界ランク上位３０人と、各１名の開催国、ＷＴＴ指名のワイルドカードの選手のみが出場し、トーナメント形式で争うＷＴＴ（国際卓球連盟の子会社）運営の国際大会。今年は６大会開催。日本開催は初めてで、横浜ＢＵＮＴＡＩでは７〜１１日に行われる。ＷＴＴ主催シリーズの格付けは３番目で、賞金総額５０万ドル（約７４００万円）、優勝賞金４万ドル（約５９２万円）、世界ランクに反映されるポイント付与は優勝で１０００。２２年７月にハンガリー・ブダペストで初開催され、日本勢は男子の張本智和が優勝し、昨年１０月のフランス・モンペリエでは女子の大藤沙月が制した。日本女子は５選手が参加する