MFディエゴ・ピトゥカとサントスが契約解除…1年半ぶりのJリーグ復帰へ
サントスは6日、MFディエゴ・ピトゥカと双方合意の下で契約を解除したことを発表した。
ピトゥカは1992年8月15日生まれの現在32歳。母国ブラジルでプロキャリアを始めると、国内のクラブを渡り歩いた後、2021年に鹿島アントラーズに加入。“常勝軍団”の中盤の底に君臨し、3年間でクラブ公式戦通算109試合に出場した。そして2024年に、“古巣”にあたるサントスに復帰。今シーズンは、ここまで公式戦23試合でプレーしていた。
サントスとの契約は2027年末までだったピトゥカ。報道によると、新天地はV・ファーレン長崎とのことで、1年半ぶりにJの舞台に帰ってくることになりそうだ。
【公式発表】サントスとピトゥカが契約解除
O Santos Futebol Clube e o meia Diego Pituca, de forma amigável, chegaram a um acordo para rescisão do contrato, que tinha validade até o fim de 2027. O atleta já foi liberado para seguir com a carreira.— Santos FC (@SantosFC) August 6, 2025
Foram duas passagens com o Manto Sagrado, com partidas marcantes, muita… pic.twitter.com/FhQmQw9irb